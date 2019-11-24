Derince’nin o mahallesi şikayetçi

Derince 60 Evler Canan Caddesi’nde yaşayan vatandaşlar, sokakları üzerinde yaklaşık 1 aydan bu yana durduğu belirtilen çöpler nedeniyle şikayetlerini dile getirdiler. Konu hakkında gazetemize ulaşan vatandaşlar, çöplerin kim tarafından bırakıldığını bilmediklerini ancak çöplerin uzun süreden bu yana aynı yerde durmasının görüntü kirliliği yarattığını aktardılar.
‘DERİNCE’YE YAKIŞMIYOR’
Çöp yığının sokak ortasında durmasının Derince’ye yakışmadığını belirten vatandaşlar, yetkililerin konu hakkında çözüm bulmasını ve çöplerin rahat bir şekilde sokaklara bırakılmasının önüne geçilmesini talep ediyor.
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Yorumlar
(4 )
kazım - kafana göre istediğin yere moloz koy sonra belediye niye almıyor. Hatayı vatandaş yapıyor belediyeden hesap soruyor.
Kemal - Körfez belediyesi bu konuda whatsap hattı bile kurmuş hiç bir ücret ödemeden alıyor bu Derince belediyesinin vurdum duymazlığı ne demişler gelen gideni aratır diye aynen öyle oldu.
İzmitli - Bu tür inşaat artığı molozlar belediyeye bir miktar ücret yatırılarak kaldırılıyor bunları buraya koyan vatandaş sorgulanmalı belediye değil
Özgür - Bunlar çöp değil moloz maalesef belediye bunları para karşılığı topladığı için belediyeye haber vermeden oraya buraya atıyorlar ve çevreyi kirletiyorlar. Bunlara kesin bir çözüm bulunmalı belediye artık bu tarz şeylerden para talep etmemeli! Önemli olan çevrenin temiz tutulması ama böyle bırakan gidenler hakkında da en ağır cezalar işleme konmalı!
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