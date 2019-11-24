Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:35 TSİ- Gündem G: Bugün 16:11 TSİ

Derince’nin o mahallesi şikayetçi

İddialara göre, Derince 60 Evler’de bulunan Canan Caddesi üzerinde yaşayan vatandaşlar, sokaklarındaki çöpün yaklaşık 1 aydan beri aynı yerde durduğunu belirterek, duruma tepki gösterdiler

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Derince 60 Evler Canan Caddesi’nde yaşayan vatandaşlar, sokakları üzerinde yaklaşık 1 aydan bu yana durduğu belirtilen çöpler nedeniyle şikayetlerini dile getirdiler. Konu hakkında gazetemize ulaşan vatandaşlar, çöplerin kim tarafından bırakıldığını bilmediklerini ancak çöplerin uzun süreden bu yana aynı yerde durmasının görüntü kirliliği yarattığını aktardılar.

‘DERİNCE’YE YAKIŞMIYOR’

Çöp yığının sokak ortasında durmasının Derince’ye yakışmadığını belirten vatandaşlar, yetkililerin konu hakkında çözüm bulmasını ve çöplerin rahat bir şekilde sokaklara bırakılmasının önüne geçilmesini talep ediyor.

Bugün 11:35 TSİ - Gündem

Muhabir Barış Yahya Çinçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(4)
04

kazım - kafana göre istediğin yere moloz koy sonra belediye niye almıyor. Hatayı vatandaş yapıyor belediyeden hesap soruyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Kasım 14:49
03

Kemal - Körfez belediyesi bu konuda whatsap hattı bile kurmuş hiç bir ücret ödemeden alıyor bu Derince belediyesinin vurdum duymazlığı ne demişler gelen gideni aratır diye aynen öyle oldu.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Kasım 13:18
02

İzmitli - Bu tür inşaat artığı molozlar belediyeye bir miktar ücret yatırılarak kaldırılıyor bunları buraya koyan vatandaş sorgulanmalı belediye değil

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Kasım 13:14
01

Özgür - Bunlar çöp değil moloz maalesef belediye bunları para karşılığı topladığı için belediyeye haber vermeden oraya buraya atıyorlar ve çevreyi kirletiyorlar. Bunlara kesin bir çözüm bulunmalı belediye artık bu tarz şeylerden para talep etmemeli! Önemli olan çevrenin temiz tutulması ama böyle bırakan gidenler hakkında da en ağır cezalar işleme konmalı!

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 24 Kasım 11:56
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Selülöz-İş Genel Başkanı Alşan Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı mask
Selülöz-İş Genel Başkanı Alşan Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı
Hurdacılar Kocaeli’de site kuracak mask
Hurdacılar Kocaeli’de site kuracak
Hürriyet'ten bilet ve otobüs desteği mask
Hürriyet'ten bilet ve otobüs desteği
Sungurlu Barajı isyanı: “Gerekirse AHİM’e kadar gideriz” mask
Sungurlu Barajı isyanı: “Gerekirse AHİM’e kadar gideriz”
Körfez, altın günü yapıyor mask
Körfez, altın günü yapıyor
Kadın Meclisleri: Bu ülkeyi yönetenler kadınları duymuyor! mask
Kadın Meclisleri: Bu ülkeyi yönetenler kadınları duymuyor!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor mask
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor
Otogarda çirkin görüntü mask
Otogarda çirkin görüntü
Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı! mask
Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı!
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi mask
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi
Cezaevinde kalbine yenildi mask
Cezaevinde kalbine yenildi
Çocuğumun bağışıklığını nasıl güçlendirebilirim? mask
Çocuğumun bağışıklığını nasıl güçlendirebilirim?

GALERİ

Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL