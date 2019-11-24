Derince’nin o mahallesi şikayetçi

Özgür - Bunlar çöp değil moloz maalesef belediye bunları para karşılığı topladığı için belediyeye haber vermeden oraya buraya atıyorlar ve çevreyi kirletiyorlar. Bunlara kesin bir çözüm bulunmalı belediye artık bu tarz şeylerden para talep etmemeli! Önemli olan çevrenin temiz tutulması ama böyle bırakan gidenler hakkında da en ağır cezalar işleme konmalı!