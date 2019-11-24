Kocaelispor'un kadrosu belli oldu!

TFF 3. lig 2. Grup'ta dört haftadır üst üste galibiyet alan Kocaelispor 14. hafta maçında Erokspor'la kendi sahası Kocaeli Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maç 13:30'da başlayacak. Her iki takımında ilk 11 kadrosu belli oldu.
KOCAELİSPOR İLK 11
98. ERCÜMENT KAFKASYALI
3. ERDİNÇ KARAKAŞ
4. KEMAL CAN AYDEMİR
5. SERDAR ÜMİT DENİZ
7. GÖKDENİZ BAYRAKDAR
9. YAKUP ALKAN
10. TALHA MAYHOŞ
27. SEMİH KARADENİZ
41. BURAK SÜLEYMAN
57. TAHA BATUHAN YAYIKCI
89. MESUT ÖZDEMİR
KOCAELİSPOR YEDEKLER
97. VOLKAN MERT KORKMAZ2. FATİH ADIGÜZEL
8. SEFA NARİN
17. GÖKAY ESER
18. ONUR ÖZTONGA
24. MERVAN YUSUF YİĞİT
25. MEHMET ÖZTONGA
EROKSPOR İLK 11
1. ÖZGÜN ALİ KÖKLÜ
16. BERKAY ÇAKIR
33. GÖKCAN GELMEN
3. SİNAN MORGİL
23. ERHAN KARAYER
10. ORHAN GÜLLE
6. EFE CAN ÇÖLBEKLER
57. MELİH KABASAKAL
7. ABDURRAHMAN KUYUCU
8. ALPER KARAMAN
11. ŞAHİN FISTIKCI
EROKSPOR YEDEKLER
40. YAREN İZZET SÖZER
77. EMİRHAN TEKGÜL
36. BURAK CAN AKINCI
20. TALHA ÖZCAN
30. MUSTAFA EMİN BİRİNCİ
97. EMRE ADİLOĞLU
17. BİLAL MERT ENGİN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz