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Kocaelispor'un kadrosu belli oldu!

Kocaelispor-Erokspor karşılaşmasında ilk 11'ler Türkiye Futbol Fedarasyonu TFF tarafından açıklandı.
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TFF 3. lig 2. Grup'ta dört haftadır üst üste galibiyet alan Kocaelispor 14. hafta maçında Erokspor'la kendi sahası Kocaeli Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maç 13:30'da başlayacak. Her iki takımında ilk 11 kadrosu belli oldu.

KOCAELİSPOR İLK 11

98. ERCÜMENT KAFKASYALI

3. ERDİNÇ KARAKAŞ

4. KEMAL CAN AYDEMİR

5. SERDAR ÜMİT DENİZ

7. GÖKDENİZ BAYRAKDAR

9. YAKUP ALKAN

10. TALHA MAYHOŞ

27. SEMİH KARADENİZ

41. BURAK SÜLEYMAN

57. TAHA BATUHAN YAYIKCI

89. MESUT ÖZDEMİR

KOCAELİSPOR YEDEKLER

97. VOLKAN MERT KORKMAZ2. FATİH ADIGÜZEL

8. SEFA NARİN

17. GÖKAY ESER

18. ONUR ÖZTONGA

24. MERVAN YUSUF YİĞİT

25. MEHMET ÖZTONGA

EROKSPOR İLK 11

1. ÖZGÜN ALİ KÖKLÜ

16. BERKAY ÇAKIR

33. GÖKCAN GELMEN

3. SİNAN MORGİL

23. ERHAN KARAYER

10. ORHAN GÜLLE

6. EFE CAN ÇÖLBEKLER

57. MELİH KABASAKAL

7. ABDURRAHMAN KUYUCU

8. ALPER KARAMAN

11. ŞAHİN FISTIKCI

EROKSPOR YEDEKLER

40. YAREN İZZET SÖZER

77. EMİRHAN TEKGÜL

36. BURAK CAN AKINCI

20. TALHA ÖZCAN

30. MUSTAFA EMİN BİRİNCİ

97. EMRE ADİLOĞLU

17. BİLAL MERT ENGİN

Bugün 12:30 TSİ - Spor

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