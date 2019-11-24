Kocaelispor-Erokspor(Bitti) 2-0

TFF 3. lig 2. Grup'ta dört haftadır üst üste galibiyet alan Kocaelispor 14. hafta maçında Erokspor'la kendi sahası Kocaeli Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Ankara bölgesinden R. Alkım Aksoy yönetti.

MAÇ BAŞLADI

DK.4 Serdar sağdan ortaladı, Yakup yakın mesafeden vuramadı...

Dk.5 Erdinç soldan ortaladı, Yakup kafayı vurdu ve 5.dakikada öne geçtik... Yakup ligde 8'nci golüne imza attı.

Gooooooooooooooooooooolllll!!

Dk.17 Talha sağ taraftan sol ayakla ortaladı, Yakup kafaya yükseldi, kafasını sıyırdı ikinci golden olduk.

Dk.20 Yakup kendi topuyla ceza alanına girmeye çabalarken, topu ezdi, golden olduk.

Yakup sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Dk.37 Gökdeniz mükemmel bir vuruş yaptı. Ceza alanına girerken sağ ayak yerine sol ayakla plase yapan Gökdeniz kaleciyi şaşırttı, top üst direkten çizgiye indi ve oyun alanına döndü. Büyük şanssızlıktı.

Dk.40 Burak Süleyman Yakup'a aktardı, Yakup girerken sert vurdu, top kaleciden döndü, Gökdeniz ve Burak topu tamamlayamadı.

Dk.44 Gökdeniz Talha'dan aldığı topla ceza alanı dışından sert vurdu, top üstten avuta çıktı...

Dk.45 Gökdeniz sarı kart gördü...

İlk yarının sonuna en az 3 dakika eklendi...

Dk.45+1 Talha kendi topuyla bir anda ceza alanına girdi rakiplerini çalımladı, son bir gayret yavaş vurdu, son anda kaleci yüzde yüz golü kurtardı.

Dk.45 + 2 Burak Süleyman, Yakup'un hareketlendiğini gördü önüne kesti, ancak top sert gidince, golden olduk.

KARŞI KARŞIYA KAÇTI!

Kocaelispor tarihi farkı kaçırıyor. Bu kez Yakup kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yakup’un plase vuruşunda Ali Özgün son anda ayağı ile topa temas etti ve topu kornere gönderdi.

İLK YARI SONA ERDİ...

KOCAELİSPOR:1-ESENLER EROKSPOR:0

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Dk. 56: Kocaelispor'da Talha'nın çektiği şutta kaleci Özgün Ali topu kontrol etmesini bildi.

Dk. 60: Kocaelispor'da Yakup ceza sahası dışında Burak Süleyman'a pas verdi. Önünü boşaltan Süleyman'ın şutunda top üstten auta çıktı.

Dk. 63GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! GÖKDENİZZZZZZ 2-0

Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Kemal topu getirdi ve Gökdeniz'e pas verdi. Gökdeniz ise rakibini çalımladı ve çaprazdan sağ ayağı ile çektiği şut sonrası topu doğum gününden bir gün sonra gol sevinci yaşadı....

Dk. 74: Kocaelispor tribünlerinde Meksika Dalgası!!!!

Dk. 74: Erok gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Şahin'in şutunda top üstten az farkla auta çıktı.

AKIL ALMAZ GOL KAÇTI

Kocaelispor’da Gökdeniz, Burak Süleyman gibi rakip futbolcuları bir bir çalımladı ve ceza sahasına girdi. Ceza sahası içinde de iki çalım atan Gökdeniz müsait pozisyonda topu kaleye gönderdi ancak genç futbolcunun istediği gibi olmadı.

Dk.77 Kocaelispor'da Talha çıktı yerine Sefa Narin girdi...

Dk.78: Erokspor’da Melih’in ceza sahası dışından çektiği şutta topu kaleci Ercüment soluna uçarak uzaklaştırdı.

Dk.85 Kocaelispor'da Gökdeniz alkışlarla çıktı Gökay girdi.

Maçın sonuna 4 dakika ilave edildi...

MAÇ BİTTİ

NOTLAR

20 BİN TARAFTAR

Erok maçı öncesi maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonrası topladığı 28 puan ile lider durumda bulunan Kocaelispor, 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile ikinci sıradaki Erokspor’u Kocaeli Stadı’nda konuk etti. 6 puanlık maçta tarihi bir gün yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleri ile şehre çok ciddi bir Kocaelispor havası geldi. Kocaeli Stadı’ndaki maçta rekor kırılması bekleniyordu. Rekor kırılmadı ancak 20 bin kadar Yeşil Siyahlı taraftar maçı Kocaeli Stadı’nda izledi. Bu statta en fazla seyircinin toplandığı maçlar stat açılışında konuk edilen Fatsa Belediyespor ve geçen sezon Play-Off yarı finalindeki Çorum Belediyespor maçlarıydı. Fatsa maçını 25 bin, Çorum maçını da 22 bin civarında taraftar izlemişti.

KADINA ŞİDDET VURGUSU

Zorlu maç öncesi hem Kocaeli Barosu hem de Kocaelispor Kulübü, kadına şiddeti kınadı ve açtıkları pankartla göndermede bulundu.

DOĞUM GÜNÜNDEN 1 GÜN SONRA YAZDI

23 Kasım 2001 doğumlu olan Kocaelispor’un genç yıldızı Gökdeniz, Erok maçında farkı 2’ye çıkaran gole imzasını attı. Maçın ardından yapılan anonsla Gökdeniz’in doğum günü kutlandı.

YAKUP CEZALI!

Teknik Direktör Selahaddin Dinçel’in gelişi ile birlikte 4’te 4 yaparak zirveye kurulan Kocaelispor’un en yakın rakibi ile oynayacağı maç öncesi nefesler tutuldu. Tam kadro olan Yeşil Siyahlılarda Yakup, Semih ve Serdar Ümit kart sınırında bulunuyordu. Yakup ilk yarıda ceza sahası içinde talihsiz bir pozisyon arasında kaldı ve sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Kocaelispor önümüzdeki haftayı bay geçecek ve 8 Aralık’ta Ağrı deplasmanına konuk olacak. Öte yandan Yakup, Erok maçını da boş geçmedi ve ilk yarıda taraftarını sevindirdi.

24 KASIM!

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Deha, tarihin yetiştirdiği en büyük lider “Başöğretmen” Mustafa Kemal Atatürk unutulmadı. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Ata’ya selam gönderildi, Başöğretmen için maç öncesi pankart açıldı.

HÜRRİYET HER ZAMANKİ YERİNDE

Kocaelispor – Erokspor maçını çok sayıda protokol takip etti. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın maçı protokolden izledi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet isem mücadeleyi yine Maraton tribününden izlemeyi tercih etti.

MEHMET ÖZTONGA İLK KEZ

Kocaelispor’un deneyimli sol beklerinden Mehmet Öztonga 18 kişilik kadroda kendisine yer buldu. Mert ise yine 18’in dışında kalkmak zorundaydı.

BAŞKAN KAPLAN’DAN “AS YAP” ATKISI

Kocaelisporlu İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Erok maçı öncesi taraftara atkı yaptırdı. “As Yap Şampiyon Olucaz” atkısı dağıttı. Binlerce atkı Yeşil Siyahlılara takdim edilirken, jestinden ötürü Hürriyet’e teşekkür etti.

EROKSPOR “KURTLAR VADİSİ” MÜZİĞİ İLE ÇIKTI

13.30’da başlayan maç öncesi saat 12.00’da Kocaeli Stadı’nın çimlerinin zeminine çıkan Eroksporlu futbolcular için “Kurtlar Vadisi” müziği çalındı. Eroksporlu kimi futbolcular stada ilk girdiği andan itibaren bol bol fotoğraf çekti ve sosyal medyalarında hikayelerinde paylaştı.

SEN YEŞİLSİN BEN SİYAH

Kocaelispor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel saat 12.07’de Kocaeli Stadı’nın çimlerine ayak bastı ve doğrudan Maraton tribününe giderek kule yanındaki taraftarlarla birlikte tokalaştı. Yeşil Siyahlılar Dinçel ve takıma başarı dileğinde bulundu. Kocaelisporlu futbolcular ise 12.10’da zemini gezmek için sahaya geldi. İki takımda da bir birine arkadaş olan futbolcular kısa süreli sohbet etti ve hasret giderdi.

TEK DEĞİŞİKLİK

Yeşil Siyahlılarda klasik kadroda bir değişikliğe gidilmeyeceği öngörülürken kalede Ercüment, savunmanın sağında Semih, solunda Erdinç, ortasında Taha Batuhan ve Kemal Can, önlerinde Mesut ve Serdar, solda Burak Süleyman, sağda Gökdeniz, forvete yakın bölgede Talha ve ileride de Yakup 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.

HER YERDEN GELDİLER

Kocaelispor – Erokspor maçına şehrin her bölgesinden akın yaşandı. İnanılmaz bir yoğunluğun yaşandığı günde şehrin dört bir yanından adeta Kocaeli Stadı’na göç yaşandı. Kocaelispor – Erokspor maçının kapıları 11.30’da açıldı. Kocaeli emniyeti de teyakkuzdaydı. Sıkı aramalar yapıldı ve kimsenin yabancı cisimle stada girilmemesi için yoğun bir çaba sarf edildi.

HAVA VE ZEMİN İDEALDİ

Kocaelispor – Erokspor maçında hava sıcaklığı 18 derece dolaylarındaydı. Yağışın olmadığı günde hava ve zemin futbol oynamaya hayli elverişliydi. Öte yandan protokol üyeleri ve STL’lar da maça akın etti.

KOCAELİSPOR İLK 11

98. ERCÜMENT KAFKASYALI

3. ERDİNÇ KARAKAŞ

4. KEMAL CAN AYDEMİR

5. SERDAR ÜMİT DENİZ

7. GÖKDENİZ BAYRAKDAR

9. YAKUP ALKAN

10. TALHA MAYHOŞ

27. SEMİH KARADENİZ

41. BURAK SÜLEYMAN

57. TAHA BATUHAN YAYIKCI

89. MESUT ÖZDEMİR

KOCAELİSPOR YEDEKLER

97. VOLKAN MERT KORKMAZ2. FATİH ADIGÜZEL

8. SEFA NARİN

17. GÖKAY ESER

18. ONUR ÖZTONGA

24. MERVAN YUSUF YİĞİT

25. MEHMET ÖZTONGA

EROKSPOR İLK 11

1. ÖZGÜN ALİ KÖKLÜ

16. BERKAY ÇAKIR

33. GÖKCAN GELMEN

3. SİNAN MORGİL

23. ERHAN KARAYER

10. ORHAN GÜLLE

6. EFE CAN ÇÖLBEKLER

57. MELİH KABASAKAL

7. ABDURRAHMAN KUYUCU

8. ALPER KARAMAN

11. ŞAHİN FISTIKCI

EROKSPOR YEDEKLER

40. YAREN İZZET SÖZER

77. EMİRHAN TEKGÜL

36. BURAK CAN AKINCI

20. TALHA ÖZCAN

30. MUSTAFA EMİN BİRİNCİ

97. EMRE ADİLOĞLU

17. BİLAL MERT ENGİN