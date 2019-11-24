Kartepe’de kitabın önemi anlatıldı

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri’nde “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” kutlandı.Fatih Sultan Mehmet, Yunus Emre ve Mevlana Bilgi Evleri’nde çocuklara özel, renkli içeriği olan kitaplarla okuma saati gerçekleştirildi. Çocuklara kitap okuma sevgisi kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlik de öğrencilere çocuk kitap yazarları tanıtımı yapıldı.

KİTABIN DOSTLUĞU

Kitaplarını yanlarından hiçbir zaman ayırmamaları, tablet ve bilgisayara bağımlı kalmamaları gerektiği önemle anlatılan etkinlikte çocuklara, kitap seçerken nelere dikkat etmeleri gerektiği de belirtildi. Etkinliğe büyük ilgi gösteren minik okurlar hem doğa ile iç içe oldular hem de her bir hikâye de farklı maceralara çıktılar.