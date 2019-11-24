Okan Tekin için veda yemeği düzenlendi

2017 yılından bu yana Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Okan Tekin, geçtiğimiz haftalarda Resmî Gazete ‘de yayınlanan kararın ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevine getirilmişti. Okan Tekin için, Karamürsel Emniyet Derneği veda yemeği organize etti. Karamürsel’deki özel bir kafede düzenlenen veda yemeğine İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nihat Uzun, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Gölükcü, Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Adem Gider, AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, daire amirleri, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü birim amirleri ve personeli katıldı.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Veda yemeğinde konuşan Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin’e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi. Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, bazı vedaların zor olduğunu hatırlatarak yaklaşık 2,5 yıl ilçeye hizmet eden Okan Tekin’e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Son olarak konuşan Karamürsel Emniyet Derneği Başkanı Murat Sağır, müdür Okan Tekin’e Karamürsel’de yaptığı çalışmalarından dolayı teşekkür ederken yeni görevinde başarılar diledi.

HELLALLİK İSTEDİ

Daha sonra söz alan ve 2,5 yıllık emniyet müdürlüğü sürecinde kendisine destek veren başta Karamürsel halkı olmak üzere meslektaşlarına ve ilçedeki paydaşlara teşekkür eden Okan Tekin, “2,5 yıl görev yaptığım Karamürsel’de birlikte çalışma fırsatı bulduğum Kaymakamlarımıza, Belediye Başkanına, ilçemiz kurum amirlerine, Karamürsel Emniyet Derneği Başkanı Murat Sağır’a ve üyelerine, STK temsilcilerine, Karamürsel halkına ve beni her zaman destekleyen kıymetli dostlarıma teşekkür ediyorum. 2,5 yıllık Karamürsel yolculuğumda omuz omuza benimle birlikte görev yapan tüm personelime de ayrıca teşekkür ediyorum. Karamürsel’de hiç unutamayacağım bir yolculuk yaptım. Hepiniz hakkınızı helal ediniz. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Okan Tekin’e Karamürsel’e sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür plaketi verildi.