Gölcük’te yayladan dönüş heyecanı

Her sene yılın bu aylarında, yazlık yaylalardan evlerine dönen Gölcüklü vatandaşlar için Yayladan Dönüş Şenlikleri düzenleniyor. Geleneği bu yıl da sürdüren Gölcük Giresunlular Derneği hem yaylalardan dönen vatandaşlar hem de dışarıdan ziyarete gelmek isteyen vatandaşlar için çeşitli ürünlerin ve etkinliklerin yer aldığı stantlar açtı. Gölcük Merkez Mahallesi Amiral Sağlam Caddesi Eski Gazi Ortaokulu alanında kurulan stant birçok vatandaşı ağırladı.

YÖRESEL ÜRÜNLER

Dün akşam itibariyle kapılarını kapatan etkinlikte, Giresun ve Karadeniz yöresine ait peynir çeşitleri, tereyağı çeşitleri, bal ürünleri, pestil ve kome çeşitleri ziyaretçilerin beğenisine açıldı. Şenlik kapsamında sahne alan yerel sanatçılar da katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Dernek yöneticileri, etkinliklerine katkı yapan herkese teşekkürlerini iletirken, Gölcüklü vatandaşlara da hayırlı bir kış geçirmeleri dileklerini ilettiler.