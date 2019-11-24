Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:10 TSİ- Yaşam G: Bugün 12:12 TSİ

Gölcük’te yayladan dönüş heyecanı

Gölcük Giresunlular Derneği, kış nedeniyle yaylalarından evlerine dönen Gölcüklüleri unutmadı
mask

Her sene yılın bu aylarında, yazlık yaylalardan evlerine dönen Gölcüklü vatandaşlar için Yayladan Dönüş Şenlikleri düzenleniyor. Geleneği bu yıl da sürdüren Gölcük Giresunlular Derneği hem yaylalardan dönen vatandaşlar hem de dışarıdan ziyarete gelmek isteyen vatandaşlar için çeşitli ürünlerin ve etkinliklerin yer aldığı stantlar açtı. Gölcük Merkez Mahallesi Amiral Sağlam Caddesi Eski Gazi Ortaokulu alanında kurulan stant birçok vatandaşı ağırladı.

YÖRESEL ÜRÜNLER

Dün akşam itibariyle kapılarını kapatan etkinlikte, Giresun ve Karadeniz yöresine ait peynir çeşitleri, tereyağı çeşitleri, bal ürünleri, pestil ve kome çeşitleri ziyaretçilerin beğenisine açıldı. Şenlik kapsamında sahne alan yerel sanatçılar da katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Dernek yöneticileri, etkinliklerine katkı yapan herkese teşekkürlerini iletirken, Gölcüklü vatandaşlara da hayırlı bir kış geçirmeleri dileklerini ilettiler.

Bugün 12:10 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Turgay Kıran vefat etti mask
Turgay Kıran vefat etti
Öztürk Cep Herkülü için 108 kişilik salon kapattı mask
Öztürk Cep Herkülü için 108 kişilik salon kapattı
Ergün Gıda’nın 10. Şubesi Derince’de açıldı mask
Ergün Gıda’nın 10. Şubesi Derince’de açıldı
Ergin Alşan hayatını kaybetti mask
Ergin Alşan hayatını kaybetti
YİN YAPI’dan personele moral yemeği mask
YİN YAPI’dan personele moral yemeği
Diş hekimleri gala gecesinde bir araya geldi mask
Diş hekimleri gala gecesinde bir araya geldi
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor mask
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor
Otogarda çirkin görüntü mask
Otogarda çirkin görüntü
Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı! mask
Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı!
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi mask
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi
Cezaevinde kalbine yenildi mask
Cezaevinde kalbine yenildi
Çocuğumun bağışıklığını nasıl güçlendirebilirim? mask
Çocuğumun bağışıklığını nasıl güçlendirebilirim?

GALERİ

Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL