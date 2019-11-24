Gölcük’te geleneksel sanatlara sahip çıkılıyor

Gölcük Belediyesi unutulmaya yüz tutmuş sanatlarla ilgili yürüttüğü eğitim çalışmalarına devam ediyor. Adnan Menderes İş Merkezi’nde bulunan Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitime 13 kadın katılırken, eğitim programı üç gün boyunca devam etti. Katılımcılar unutulmaya yüz tutmuş olan kültürel sanatlarımızdan olan “Dokuma Takı ve Çarpana Dokuma” ile ilgili bilgileri öğrendiler. Balıkesir’den ilçemize gelen, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçı Sevgi Bayram, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yok olma tehlikesi altında olan “Dokuma Takı ve Çarpana Dokuma” tekniğiyle ilgili Başkan Sezer’e bilgi verdi.

“GÖLCÜK’ÜN ADI SANATLA ANILMALI”

Sertifika takdim töreninden önce düşüncelerini dile getiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük’ün adının sanat, kültür, sporla anılması gerektiğini düşünüyor, bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleneksel sanatlara eğer biz sahip çıkarsak, gençlerimize de kültürümüzü tam anlamıyla aktarabiliriz. Katılımlarınız için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.Konuşmanın ardından Başkan Sezer, eğitim programına katılan kadınlara sertifikalarını takdim ederek, Uzman Eğitmen Ebru Deniz’e de katılımlarından dolayı teşekkür plaketi verdi.