DERKİM iş arayanları bekliyor

Derince’de hizmete giren DERKİM, istihdama katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor. Derince Belediyesi bünyesinde oluşturulan Derince Kariyer İstihdam Merkezi ile birlikte iş arayanlara iş, eleman arayan işverenlere ise eleman bulma noktasında yardım ediyor.
İŞKUR İLE ORTAK
İş ve eleman ihtiyacının karşılanması maksadıyla Eylül ayı itibariyle çalışmalarına başlayan DERKİM’e bu süreçte yaklaşık 180 başvuru olduğu öğrenildi. Yeni sistemle birlikte DERKİM’e öz geçmişini bırakan adaylar uygun iş imkânı ortaya çıktığında ilgili kurumlara yönlendiriliyor. İŞKUR ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne dek yaklaşık 80 kişinin talepleri doğrultusundaki iş yerlerine yönlendirildiği kaydedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz