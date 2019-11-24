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DERKİM iş arayanları bekliyor

Derince Belediyesi tarafından ilçede iş arayan vatandaşlara istihdam alanı yaratmak amacıyla kurulan Derince Kariyer İstihdam Merkezi çalışmalara devam ediyor
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Derince’de hizmete giren DERKİM, istihdama katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor. Derince Belediyesi bünyesinde oluşturulan Derince Kariyer İstihdam Merkezi ile birlikte iş arayanlara iş, eleman arayan işverenlere ise eleman bulma noktasında yardım ediyor.

İŞKUR İLE ORTAK

İş ve eleman ihtiyacının karşılanması maksadıyla Eylül ayı itibariyle çalışmalarına başlayan DERKİM’e bu süreçte yaklaşık 180 başvuru olduğu öğrenildi. Yeni sistemle birlikte DERKİM’e öz geçmişini bırakan adaylar uygun iş imkânı ortaya çıktığında ilgili kurumlara yönlendiriliyor. İŞKUR ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne dek yaklaşık 80 kişinin talepleri doğrultusundaki iş yerlerine yönlendirildiği kaydedildi.

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