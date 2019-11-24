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Kültür elçisi öğretmenler tarih gezisine çıktı

Kocaeli’nin, kültürel mirasının genç nesillere aktarılabilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı “Kocaeli’nin Kültürel Mirası” projesi kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bütün öğretmen ve idarecileri, kültür gezisine çıktı
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Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla yapılan projede, genç nesillere Kocaeli’nin kültürel mirasını öğretmenler anlatıyor. Bu kapsamda Haziran ayında ilk olarak İzmitli tarih öğretmenleri kültürel miras gezisine katılmıştı. Son olarak da İmar ve Şehircilik Dairesi Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleşen kültürel miras gezisine, Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bütün öğretmenleri ve idarecileri katıldı.

ŞEHRİN HAFIZASINI GEZDİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce Kocaeli’nde görev yapan 700 öğretmenin katıldığı “Kocaeli’nin Kültürel Mirası” sunumu gerçekleştirilmişti. Daha önce bu sunuma katılan Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin öğretmenleri ve idarecileri, kültürel miras gezisine çıktı. Öğretmenler İzmit’in tarihi mahallelerini ve eserlerini bizzat yerinde inceledi. Öğretmenler, şehrin hafızası olan Namazgâh Şehitliği, İzmit Kalesi Surları, Gazi Süleyman Paşa Camii, Akçakoca Meydanı, Selim Sırrı Paşa Konağı, Kapanca Sokak, Kasr-ı Hümayun, İzmit Saat Kulesi ve son olarak da Kocaeli’nde inşa edilen ilk Atatürk Heykeli olan Gazi Heykeli’ni ziyaret etti.

KÜLTÜREL MİRASIN ÖNEMİ VURGULANDI

İmar ve Şehircilik Dairesi Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürü Volkan Şenel’in rehberlik yaptığı gezide öğretmenlere; şehrin hafızası olan eserlerin tarihi geçmişi anlatıldıktan sonra, bu eserlerden restorasyon çalışmaları tamamlananların yaşadıkları uygulama süreci ve kullanılan özel malzemeler hakkında bilgi verildi. Ayrıca, eserlerin ülkemizin kültürel mirası içerisindeki yeri ve turizm potansiyelini de vurgulayan Şenel, Kocaeli sınırları içerisinde 1083 tescilli eser olduğunu belirtti.

Bugün 12:13 TSİ - Yaşam

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