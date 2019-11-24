YRP İzmitli kadınlar, geçtiğimiz günlerde yapılan 1.Olağan Büyük Kongre’ye katılım için, teşkilatın yaptığı çalışmalar ve katılımlarından dolayı teşekkür toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Kadın Kolları Başkan Anıl Dursun, “Milli görüşün yeni zaferlerinin yeniden şahlanışının, milletimizin ve tüm insanlığın kurtuluşunun müjdecisi 1.Olağan Büyük Kongremiz rekor bir katılımla benzersiz bir aşk ve heyecan atmosferinde gerçekleştirildi. Salonun dışında içeriden daha çok insanımız vardı. Milli Görüş'e, Yeniden Refah'a da bu yakışırdı. İzmit İlçe Kadın Kolları olarak emeği geçen tüm dava kardeşlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.
Bugün 12:14 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 12:15 TSİ
YRP’li kadınlardan kongre teşekkürü
Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, il başkanı Zehra Barutçu ve il yönetim kurulu üyeleri, il ve ilçe gençlik kolları yönetimlerinin katılımları teşekkür toplantısı yaptı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz