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YRP’li kadınlardan kongre teşekkürü

Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, il başkanı Zehra Barutçu ve il yönetim kurulu üyeleri, il ve ilçe gençlik kolları yönetimlerinin katılımları teşekkür toplantısı yaptı
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YRP İzmitli kadınlar, geçtiğimiz günlerde yapılan 1.Olağan Büyük Kongre’ye katılım için, teşkilatın yaptığı çalışmalar ve katılımlarından dolayı teşekkür toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Kadın Kolları Başkan Anıl Dursun, “Milli görüşün yeni zaferlerinin yeniden şahlanışının, milletimizin ve tüm insanlığın kurtuluşunun müjdecisi 1.Olağan  Büyük Kongremiz rekor bir katılımla benzersiz bir aşk ve heyecan atmosferinde gerçekleştirildi. Salonun dışında içeriden daha çok insanımız vardı. Milli Görüş'e, Yeniden Refah'a da bu yakışırdı. İzmit İlçe Kadın Kolları olarak emeği geçen tüm dava kardeşlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.

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