Özel Seymen Eğitim Kurumları, İngilizce başarılarını taçlandırmak ve öğrencilerin daha çok zevk alarak İngilizceyi sadece okulda değil, hayatın doğal akışı içinde etkin kullanabilmeleri için Richmond ELT yayınevi ile Compass serisinin Starter seviyesinde bir çalışma uyguladı. Çalışmalar sonucunda yayınevi adına Türkiye Satış Müdürü Yiğit Gençkaya, Seymen Koleji’ne ziyarette bulunarak Yabancı Diller Bölüm Başkanı Engin Yılgın’a yayınevine yaptığı katkılardan dolayı kurum adına da İlkokul ve Ortaokul Müdürü Ercan Demir’e teşekkür plaketi takdim etti. Yiğit Gençkaya yaptığı konuşmada “Seymen Koleji işbirliği ile yapılan bu çalışma sonucunda Compass Starter ürünü Türkiye pazarında değerli bir katkı sağlamış ve yerini almıştır” dedi.
Bugün 12:15 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 12:16 TSİ
Richmond Elt Yayınevi’nden Seymen Koleji’ne teşekkür
Richmond Elt yayınevi, yayınevine yaptıkları katkılardan dolayı, Seymen Koleji’ne teşekkür ziyareti yaptı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz