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Richmond Elt Yayınevi’nden Seymen Koleji’ne teşekkür

Richmond Elt yayınevi, yayınevine yaptıkları katkılardan dolayı, Seymen Koleji’ne teşekkür ziyareti yaptı
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Özel Seymen Eğitim Kurumları, İngilizce başarılarını taçlandırmak ve öğrencilerin daha çok zevk alarak İngilizceyi sadece okulda değil, hayatın doğal akışı içinde etkin kullanabilmeleri için  Richmond ELT yayınevi ile Compass serisinin Starter seviyesinde bir çalışma uyguladı. Çalışmalar sonucunda yayınevi adına Türkiye Satış Müdürü Yiğit Gençkaya, Seymen Koleji’ne ziyarette bulunarak Yabancı Diller Bölüm Başkanı Engin Yılgın’a yayınevine yaptığı katkılardan dolayı kurum adına da İlkokul ve Ortaokul Müdürü Ercan Demir’e teşekkür plaketi takdim etti. Yiğit Gençkaya yaptığı konuşmada “Seymen Koleji işbirliği ile yapılan bu çalışma sonucunda Compass Starter ürünü Türkiye pazarında değerli bir katkı sağlamış ve yerini almıştır” dedi.

Bugün 12:15 TSİ - Eğitim

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