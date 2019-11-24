Büyükşehirde ‘Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi’ verildi

Marmara Belediyeler Birliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen ‘Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi’ büyükşehir, ilçe belediyeler ve İSU Genel Müdürlüğü’nde görev yapmakta olan personelin katılımıyla gerçekleşti. Belediyelerin AB proje ofislerinde ve çeşitli proje departmanlarında görev yapan personeline yönelik düzenlenen eğitim, Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda verildi. İki gün süren eğitimde, personelin yaptığı çalışmalar ve kabul olmuş, tamamlanmış örnek bir hibe projesi katılımcılarla birlikte incelendi.

EĞİTİM 2 GÜN SÜRDÜ

Belediyelerin proje yazımı konusunda kendini geliştirebilecek ve proje üretebilecek tüm bölümlerinde görev yapan personele yönelik olarak düzenlenen eğitim, Endüstri Yüksek Mühendisi İbrahim Coşkun tarafından verildi. İki gün süren eğitimlerin ilk günü, proje döngüsü yönetimi, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve mantıksal çerçeve matrisi gibi konular verilen örnekler çerçevesinde detaylandırılarak işlendi. İkinci gün ise faaliyet planlaması, detaylandırılması gibi konulara değinildi ve personel gruplar halinde çalışmalar yaparak birer proje örneği hazırladı.