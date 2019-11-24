Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:15 TSİ- Gündem G: Bugün 12:17 TSİ

Büyükşehirde ‘Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi’ verildi

Büyükşehir ile MBB işbirliğiyle belediyelerin AB proje ofislerinde ve çeşitli proje departmanlarında görev yapan personele ‘Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi’ verildi
mask

Marmara Belediyeler Birliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen ‘Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi’ büyükşehir, ilçe belediyeler ve İSU Genel Müdürlüğü’nde görev yapmakta olan personelin katılımıyla gerçekleşti. Belediyelerin AB proje ofislerinde ve çeşitli proje departmanlarında görev yapan personeline yönelik düzenlenen eğitim, Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda verildi. İki gün süren eğitimde, personelin yaptığı çalışmalar ve kabul olmuş, tamamlanmış örnek bir hibe projesi katılımcılarla birlikte incelendi.

EĞİTİM 2 GÜN SÜRDÜ

Belediyelerin proje yazımı konusunda kendini geliştirebilecek ve proje üretebilecek tüm bölümlerinde görev yapan personele yönelik olarak düzenlenen eğitim, Endüstri Yüksek Mühendisi İbrahim Coşkun tarafından verildi. İki gün süren eğitimlerin ilk günü, proje döngüsü yönetimi, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve mantıksal çerçeve matrisi gibi konular verilen örnekler çerçevesinde detaylandırılarak işlendi. İkinci gün ise faaliyet planlaması, detaylandırılması gibi konulara değinildi ve personel gruplar halinde çalışmalar yaparak birer proje örneği hazırladı.

Bugün 12:15 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SEDAŞ uyardı... O ilçelerde elektrikler kesilecek mask
SEDAŞ uyardı... O ilçelerde elektrikler kesilecek
Hurdacılar Kocaeli’de site kuracak mask
Hurdacılar Kocaeli’de site kuracak
Hürriyet'ten bilet ve otobüs desteği mask
Hürriyet'ten bilet ve otobüs desteği
Sungurlu Barajı isyanı: “Gerekirse AHİM’e kadar gideriz” mask
Sungurlu Barajı isyanı: “Gerekirse AHİM’e kadar gideriz”
Körfez, altın günü yapıyor mask
Körfez, altın günü yapıyor
Kadın Meclisleri: Bu ülkeyi yönetenler kadınları duymuyor! mask
Kadın Meclisleri: Bu ülkeyi yönetenler kadınları duymuyor!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor mask
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor
Otogarda çirkin görüntü mask
Otogarda çirkin görüntü
Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı! mask
Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı!
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi mask
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi
Cezaevinde kalbine yenildi mask
Cezaevinde kalbine yenildi
Çocuğumun bağışıklığını nasıl güçlendirebilirim? mask
Çocuğumun bağışıklığını nasıl güçlendirebilirim?

GALERİ

Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL