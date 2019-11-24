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Modern Diş ve Ağız Sağlığı Merkezi açıldı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayan Modern Diş ve Ağız Sağlığı Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi
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Yavuz Sultan Selim Mahallesinde faaliyet gösterecek olan Modern Diş ve Ağız Sağlığı Polikliniğinin açılışına katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, açılan her işletmenin ilçe ekonomisi için önemli olduğunu belirterek, “İlçemizde her geçen gün yeni iş yerleri açılıyor ve ilçemizin ekonomisine katkı sağlıyor. Aynı zamanda bu işyerleri istihdam da sağlıyor.

İSTİHDAM İÇİN DE ÖNEMLİ

 Açılışını yaptığımız bu işyerlerinin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, işletme sahiplerine de bol kazançlar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Açılışa ayrıca Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve çok sayıda davetli katıldı. Yapılan dua ve kurdele kesimi sonrasında protokol üyeleri iş yerini gezerek, işletme sahiplerinden bilgi aldı.

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