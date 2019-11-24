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Kibar Holding yönetimi Vali Aksoy’u ziyaret etti

Vali Hüseyin Aksoy, önceki gün Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, yönetim kurulu üyesi Mehmet Aydın ve CEO Hayal Demiroluk’u ağırladı
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Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, yönetim kurulu üyesi Mehmet Aydın ve CEO Hayal Demiroluk, önceki gün Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Aksoy, Vali Aksoy ise Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kibar, yönetici Aydın ve CEO  Demiroluk’a çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

ÇİÇEK VERDİLER

Kibar Holding’in yanı sıra sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve dernek üyeleri de Aksoy’u ziyaret etti. Batı Trakya Türkleri Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk ile siyasi parti il başkan yardımcıları, Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan ve beraberindeki Müftü Yardımcıları, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı ve beraberindeki heyet, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve beraberindeki heyet,  24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve  beraberinde Şube Müdürü İmdat Akbaba, İzmit Öğretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu, Kartepe İmam Hatip Lisesi Öretmeni Süleyman Gezer,  İzmit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokul Öğretmeni Selila Çelik, İzmit 28 Haziran Ortaokulu Öğretmeni Murat Doyaroğlu ve İzmit Yahya Kaptan Mesleki Teknik Anadolu lisesi Öğretmeni Aynur Kadıoğlu, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek çeşitli hediyeler ve çiçek takdiminde bulundular.

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