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Efeler tam gaz!: 94-78

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor, konuk ettiği Bursa temsilcisi Geçitspor’u 94-78 mağlup etti ve 6. maçında 5. galibiyetine imza attı
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İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maça tutuk başlayan Kağıtspor, rakibin hızlı hücumlarına engel olmakta güçlük çekti ve ilk 10 dakikayı 24-20 geride tamamladı. İkinci çeyrekte devreye giren Sertay ve Burak’ın katkısı ile öne geçen Lacivert Beyazlılar soyunma odasına 6 sayı farkla, 49-43 önde girdi. Maçın üçüncü çeyreğine konuk ekip Geçitspor 8-0’lık seri ile başladı ve 51-49 ile öne de geçti.

DERİN, SEKO’YU ÇOK SEVDİ

Kısa sürede kendine gelen Hakan Köseoğlu’nun talebeleri 8-0’a 23-10 ile karşılık verdi ve Kağıtspor son çeyreğe 73-61 önde girdi. Son 10 dakikada farkın kapanmasına izin vermeyen ve Burak’ın dış şutları ile farkı açan Kağıtspor maçı 94-68 kazanmasını bildi. Maçın ardından galibiyeti taraftarlarla birlikte paylaşan Kağıtspor’da maskot Seka, Antrenör Hakan Köseoğlu’nun kızı Derin ile objektiflerimize çok güzel pozlar verdi.

SERTAY YİNE MÜTHİŞ OYNADI

Kağıtspor’da günün yıldızı ve 2. Lig’in en dikkat çeken oyuncularından Sertay Gürsu attığı 26 sayının yanında 7 asist yaptı, 6 da ribaunt alarak 36’lık verimlilik puanına ulaştı. Maç atmosferini yukarıda yaşayan ve hırsı ile dikkat çeken Burak Şaşmaz 20, Yusuf Poturoğlu 11, Anıl Atamış 10, Cem Han 8, Barbaros Bozkurt 6, Cihan Amasyalı 4, Fatih ile 2001 doğumlu Bahadır Tarcan 3’erve maç günü doğum gününü kutlayan 1998’li Efe Erk de 2 sayı ile oynadı. Kağıtspor sezonun 7. maçında Murat Paşaoğlu Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. 

KAĞITSPOR: 94

BURSA GEÇİTSPOR: 78

SALON: ATATÜRK

HAKEMLER: Murat Amaç***, Samet Biner***, Eren Kılınç***

KAĞITSPOR: Onur Can Keskin*, Burak Şaşmaz**** (20), Fatih Güraslan** (3), Barbaros Bozkurt** (6), Cihan Amasyalı*** (9), Sertay Gürsu**** (26), Efe Erk** (2), Anıl Atamış*** (10), Bahadır Tarcan** (3), Cem Han*** (8), Yusuf Poturoğlu*** (7) 

BURSA GEÇİTSPOR:  Abdullah Cem Koçal*** (11), Çağkan İneroğlu*, Arda Tunca*, Utku Bayraktar** (2), Tahir Baki Gözütok*, Serhat Büker*, Enis Bayrak**** (21), Ersin Taşkın*** (19), Remzi Semercioğlu**, İsmail Kaya** (2), Uğur Dokuyan*** (23)

1.PERİYOT: 20-24

2.PERİYOT: 49-43

3.PERİYOT: 72-61

SONUÇ: 94-78

Haber/Erdem Övüç

Fotoğraflar/Ahmet Akay

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