Perilerimiz, Botaş’ta ‘GAZ’a bastı: 65-78

Herbalife Nutricia Kadınlar Süper Basketbol Ligi temsilcisi İzmit Belediyespor, zorlu Ankara Botaş deplasmanında galip gelerek, Play-Off için avantaj yakaladı. Ankara Etlik’te oynanan maçta 1.periyodu 27-12, ikinci periyodu ve yarıyı 35-38, üçüncü periyodu 64-55 önce tamamlayan ekip, son periyotta maçı kopardı: 65-78. Courtney Williams 26 sayı 13 ribaund ile yıldızlaşırken, Gizem de 22 sayı kaydetti. Monika 9, Ivery de 6 ribaundla katkı sağladı. Botaş’ta Marina 20 sayı kaydetti.
İZMİT BELEDİYESPOR: 78
SALON: Ankara DSİ Etlik
HAKEMLER: Turgut Işık***, Nazlı Çisil Güngör***, Mustafa Candemir Tabak***
ANKARA BOTAŞSPOR: Senay Zeybek**, Melis Gülcan*** (10), Büşra Akbaş*** (12), Cansu Köksal** (6), Hatice Pelin Gülçelik*** (8), Quanitra Hollingsworth*** (9), Marina Bas *** (20)
İZMİT BELEDİYE: Özge Kavurmacıoğlu*, Ezgi Manlacı*, Avery Rochelle Warley* (2), Courtney Williams**** (26), Gizem Yavuz**** (22), Monika Grigalauskyte* (1), Nazlı Bircan Gökdemir** (2), Sasa Cado*** (14), Gamze Takmaz*** (11), Melek Yusufoğlu**
1.PERİYOT: 12-27,2.PERİYOT: 35-38,3.PERİYOT: 55-64,SONUÇ: 65-78
LİGDE CUMARTESİ SONUÇLARI:
Botaş-İzmit Belediyespor: 65-78
Çukurova Basket-F.Bahçe: 59-83
Orman-Kayseri Basketbol: 58-55
Samsun Canik B.-G.Saray: 48-69
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz