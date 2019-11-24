Perilerimiz, Botaş’ta ‘GAZ’a bastı: 65-78

Herbalife Nutricia Kadınlar Süper Basketbol Ligi temsilcisi İzmit Belediyespor, zorlu Ankara Botaş deplasmanında galip gelerek, Play-Off için avantaj yakaladı. Ankara Etlik’te oynanan maçta 1.periyodu 27-12, ikinci periyodu ve yarıyı 35-38, üçüncü periyodu 64-55 önce tamamlayan ekip, son periyotta maçı kopardı: 65-78. Courtney Williams 26 sayı 13 ribaund ile yıldızlaşırken, Gizem de 22 sayı kaydetti. Monika 9, Ivery de 6 ribaundla katkı sağladı. Botaş’ta Marina 20 sayı kaydetti.

İZMİT BELEDİYESPOR: 78

SALON: Ankara DSİ Etlik

HAKEMLER: Turgut Işık***, Nazlı Çisil Güngör***, Mustafa Candemir Tabak***

ANKARA BOTAŞSPOR: Senay Zeybek**, Melis Gülcan*** (10), Büşra Akbaş*** (12), Cansu Köksal** (6), Hatice Pelin Gülçelik*** (8), Quanitra Hollingsworth*** (9), Marina Bas *** (20)

İZMİT BELEDİYE: Özge Kavurmacıoğlu*, Ezgi Manlacı*, Avery Rochelle Warley* (2), Courtney Williams**** (26), Gizem Yavuz**** (22), Monika Grigalauskyte* (1), Nazlı Bircan Gökdemir** (2), Sasa Cado*** (14), Gamze Takmaz*** (11), Melek Yusufoğlu**

1.PERİYOT: 12-27,2.PERİYOT: 35-38,3.PERİYOT: 55-64,SONUÇ: 65-78

LİGDE CUMARTESİ SONUÇLARI:

Botaş-İzmit Belediyespor: 65-78

Çukurova Basket-F.Bahçe: 59-83

Orman-Kayseri Basketbol: 58-55

Samsun Canik B.-G.Saray: 48-69