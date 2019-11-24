Kağıtsporlu Efeler Düzce’yi yıktı: 1-3

Türkiye Efeler Voleybol Ligi’ne yükselmek için her geçen hafta daha büyük bir adım atan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor takımı, zorlu Düzce deplasmanından da 3-1’lik galibiyetle dönerken zirvedeki yerini pekiştirdi. Bahiste de oynanabilen maçı 22-25, 25-23, 23-25, 25-27’lik müthiş setlerle kazanan ekibimiz, 17 puanla zirvedeki yerini korudu.