Türkiye Efeler Voleybol Ligi’ne yükselmek için her geçen hafta daha büyük bir adım atan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor takımı, zorlu Düzce deplasmanından da 3-1’lik galibiyetle dönerken zirvedeki yerini pekiştirdi. Bahiste de oynanabilen maçı 22-25, 25-23, 23-25, 25-27’lik müthiş setlerle kazanan ekibimiz, 17 puanla zirvedeki yerini korudu.
Bugün 12:27 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:29 TSİ
Kağıtsporlu Efeler Düzce’yi yıktı: 1-3
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor takımı, Düzce deplasmanından galibiyetle döndü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz