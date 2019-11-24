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U12 mutlu sona doğru

Yaklaşık 1.5 ay önce başlayan U12 Futbol Ligi maçları tüm hızıyla sürüyor.

Ahmet AKAY
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Yaklaşık 1.5 ay önce başlayan U12 Futbol Ligi maçları tüm hızıyla sürüyor. M.Ali Kağıtçı’da C Grubu maçları oynandı. 4 maçta toplam 22 gol atıldı. Günün en farklı skorunu Kocaeli 1937 Sekaspor, Başiskele Damlarspor’u 8-0, yenerek elde etti. Serdar GB spor ise KYÖD spor’u 4-2 yenerken zorlanmadı. İzmit Belediyespor,güçlü kadrosuyla son haftalarda kazanamayan Kartepe Suadiyespor’u 4-0 yenerken, Kocaeli Okanspor Tavşantepespor’u 3-1 mağlup etti. Bol gollü geçen karşılaşmalarda mink sporcuların attıkları gollerle tribünde yer alan veliler de coşuyor. U12 Ligi futbol maçlarına dün de 44 maçla devam edildi. N AHMET AKAY

SERDAR GBSPOR: 4

KYÖDSPOR: 2

STAT: M.Ali Kağıtçı (U12 C)

HAKEM: Ömer Kaya ***

SERDAR GBSPOR: İsa ***, Sait ***, Ercan ***, Orhan Efe ***, Erol ***, Ramazan ***, Efe Özel ***, Ahmet ***

KYÖDSPOR: Eren ***, Enes **, Onur **, Berke **, Samet ***, Kazım **, Ahmet **, Nemci ***

GOLLER: Orhan Efe (2), Ercan (1), Ramazan (1)(Serdar GB spor)(Samet (1), Nemci (1)(KYÖD spor)

KARTEPE SUADİYESPOR: 0

İZMİT BELEDİYESPOR: 4

STAT: M.Ali Kağıtçı (U12 C)

HAKEM: Muhammet Erdoğan ***

KARTEPE SUADİYESPOR: Berat **, Tunahan Okumuş **, Efe **, Bilal Eryılmaz **, Bilal Moğultay ** (Mehmet **), İsmail ** (Tunahan **)(Raşit **), Süleyman ** (Bostan **), Batuhan **

İZMİT BLDSPOR: Ahmet ***, Arda ***, Mehmet *** (Behlül **), Berat ***, K.Ahmet ***, Mert ** (Kerem Enes ***), Berkay *** (Burak **), Sinan ***

GOLLER: Kerem Enes (2), Berat (1), Berkay (1)

KOCAELİ OKANSPOR: 3

TAVŞANTEPESPOR: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı (U12 C)

HAKEM: Ömer Kaya ***

KOCAELİ OKANSPOR: Aras ***, Erdem ***, Aliberk ***, Ahmet ***, Ömer ***, Utku ***, Kutay ***, Yusuf *** (Kılıçhan **)

TAVŞANTEPESPOR: Berat ***, Arda ** (Hamza **), Umut **, Eymen ***, Efe **, Miraç ***, Ahmet Kaan ** (Enes **), Esat ***

GOLLER: Utku (1), Kutay (1), Yusuf (1)(Kocaeli Okanspor), Miraç (1)(Tavşantepespor)

BAŞİSKELE DAMLARSPOR: 0

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: 8

STAT: M.Ali Kağıtçı (U12 C)

HAKEM: Muhammet Erdoğan ***

BAŞİSKELE DAMLARSPOR: Kayra **, Yusuf **, Ahmet ** (Arda **), Enes ***, K.Arda **, Halil ** (Furkan **), Ulaş **. Berat Büyük **

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: Ali Ensar ***, İrfan *** (Talha **), Eyüp *** (Ege ***), Gökmen *** (Berk **), Bilal *** (Egecan **), Ensar Kayra *** (Yunus ***)

GOLLER: Ensar Kayra (2), Taha (1), Bilal (1), Kerem (1), Yunus (1), Ege (1), Ensar Evirkan (1)

Bugün 12:31 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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