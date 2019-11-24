Şampiyon Güneş, 8’nci viteste: 8-0

U16 Futbol Ligi B Grubu’nda 45 puanla lider olan ve şampiyonluk mücadelesi veren Güneşspor, 16’ıncı maçına çıktı ve M.Ali Kağıtçı’da zayıf rakibi Çenesuyu Plajyoluspor’u 8-0 yenerek, gücünü gösterdi. Maçın tamamında üstün oynayan Kocaeli Güneşspor, aldığı galibiyetle puanını 48’e çıkardı. İkinci sırada bulunan Arslanbey GB ise 38 puanda bulunuyor. Güneşspor’da Görkem 3 gol atarken, takımını sırlayan isim oldu. Güneşspor’un diğer gollerini Ali Berat, Tuncer, Melih ve Harun attı. Çenesuyu Plajyoluspor ise aldığı farklı mağlubiyet sonrasında 5’inci sırada 15 puanda kaldı.
KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 8-ÇEN. PLAJYOLUSPOR: 0
STAT: M.Ali Kağıtçı (U16 B)
HAKEMLER: Hakan Türkmen ***, Tunahan Demiral ***, Sefa Işık ***
KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Çağrı ***, Taha *** (Eyüp **), Kemal ***, Baran ** (Mahir **), Harun ***, Tuncer *** (Ata ***), Melih *** (Berat **), Görkem ****, Ali Berat ***
ÇENESUYU PLAJYOLUSPOR: Mustafa **, Şükrü **, Semih **, Seyit ** (Berke **), Berkay **, Yahya **, Enes ** (Ebubekir **), Baran **, Yusuf **, Mert **, Muhammet **
GOLLER: Ali Berat dk.5-15, Tuncer dk.7, Melih dk.13, Görkem dk.26,28,33, Harun dk.47
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz