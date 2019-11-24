3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor bugün Erokspor ile kendi sahası Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda olan Kocaelispor taraftarları maçı izlemeye gelen Kocaelispor taraftarları adeta stada akın akın gelmeye devam ediyor.
Bugün 13:01 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:05 TSİ
Kocaelispor taraftarları maça akın etti!
3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor bugün Erokspor ile kendi sahası Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Maçı izlemeye gelen Kocaelispor taraftarları adeta maça akın ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz