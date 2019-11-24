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Kocaelispor taraftarları maça akın etti!

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor bugün Erokspor ile kendi sahası Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Maçı izlemeye gelen Kocaelispor taraftarları adeta maça akın ediyor.
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3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor bugün Erokspor ile kendi sahası Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda olan Kocaelispor taraftarları maçı izlemeye gelen Kocaelispor taraftarları adeta stada akın akın gelmeye devam ediyor. 

Bugün 13:01 TSİ - Spor

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