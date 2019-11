SDKM’de coşkulu öğretmenler günü kutlaması

1981 yılından bu yana kutlanan Öğretmenler Günü Kocaeli’de de coşkuyla kutlandı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki bir dizi kutlama etkinliği öncesi İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, müdür yardımcıları, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler Kültür Tepesi’ndeki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.Törene Vali Hüseyin Aksoy, eşi Hülya Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, AKP Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Haluk Saygılı, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, emekli olan, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yanı sıra öğrenciler ve veliler de katılım gösterdi.

“HER AN ÖĞRETMEYE HAZIRIZ”

Mesleğe yeni başlayan Öğretmen Pınar Bekar, günün anlam ve önemine ilişkin olarak “Bizim işimiz bilgeliktir, varanın ve milletin geleceğine sahip çıkmaktır. Öğretmenlik bir olmaktır. Koca sınıfta kocaman bir yürek, her öğrenciyi sarıp sarmalamaya yetecek. Her an öğretmeye ve öğrenmeye hazırız. Bizler biliriz ki öğretmen ölene kadar öğrenmeye devam eder. Günümüz kutlu olsun. Unutulmasın ki biz öğretmenler bir ölür bin diriliriz” dedi. Emekli öğretmenler adına konuşan Şahabettin Bilen ise “Öğretmen, yeni nesile bilim fazilet ahlak hoşgörü adalet değerlerini aktarandır. Öğretmenin mirası sevgidir. Yüzündeki tebessümünde cehalet karşı kazanılan zaferlerin ilanı var. Öğretmen korkunun mayalandığı yerde yürektir” ifadelerinde bulundu.

“TOPLUM İNŞA ETMEKTİR”

Emekli öğretmen Bilen’in ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, “öğretmenlik mesleğinin toplumdaki saygınlığını ve hak ettiği yeri vermek için kutlanan bu günde emekli öğretmenleri saygıyla anıyor ebediyete intikal edenleri yad etme mesleğe yeni başlayanları için görevini en iyi şekilde ifa etme gündür. Öğretmenler gönüllerde ayrıcalıklı yer edinmiştir. Çünkü bir insanın hayatına dokunmak bir toplum inşa etmektir. Öğretmen, erdem ve hikmet taşlarıyla uzanıp giden yollar inşa edendir. Ademoğlu’nu beşikten alıp mezara kadar götüren dünyadaki en büyük mesuliyete sahip insandır. Kullanıcı değil yapıcı seyirci değil aktördür” dedi.

“2023 VİZYONU SİZLER SAYESİNDE”

Çelik sözlerinin devamında, “Kıymetli meslektaşlarım, sizler dünya yüzünde var olmuş nice güzelliklerin imzasının sahibisiniz. Umudun adı, sevginin resmisiniz. Yaşam toprağına bereketli tohumlar eken dokunduğu her karanlığa yıldızlar saçan fedakar yüreklersiniz. Henüz yolun başındaki evlatlarımıza uçsuz bucaksız yollar sunan kahramanlarsınız. Sizin inancınız ve gayretiniz olmadan daha güçlü Türkiye’nin tesis edilmesi mümkündür. Yaptığınız her çalışmadan dolayı dizlere en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Eğitim anlayışında önemli bir adım sağlayacak 2023 vizyonu sizler sayesinde değerlenecektir” şeklinde konuştu.

“HER ŞEY ÖĞRETMENLEDEN GEÇİYOR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bugün benim için başka bir anlamı var. Bir ülkeyi güçlü ülke yapan o ülkeyi diğer ülkeden ayıran öğretmenlerdir. İnanmış öğretmenlerin bir ülkenin kaderini değiştireceğine inanıyorum. Şehrimizin daha mutlu olması için her şey öğretmenlerden geçiyor. Yarın gidecek yerimizin mimarı sizlersiniz” dedi. Büyükakın’ın ardından konuşan AKP Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “Geleceğimizi şekillendiren yavrularımızı zihnen, ahlaken bedenen en iyi şekilde yetiştiren topluma değer katacak nesiller yetiştirme derdinde olan makamların en yücesini taşıyan kıymetli öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Eğitim memleketimizin en önemli meselesi. Eğitimin en önemli unsuru ise öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimizin hakkı hiçbir şekilde ödenemez” dedi.

“İNŞALLAH BİZLERE BU DÖNEMDE NASİP OLUR”

Öğretmenler kanunu hakkında konuşan Yılmaz: “24 Kasım’da öğretmenlerin sorunları da mecliste gündeme gelir, yoğun bir şekilde tartışılır. Bu bir fırsattır aslında. Sayıları 1 milyona ulaşan eğitim ordumuzla alakalı özlük haklarından çalışma şartlarına kadar her şeyi kapsayacak öğretmen kanununu inşallah geçirme şansını elde ederiz. 2023 eğitim vizyonunda öğretmenlerimizin meslek kanunu, tüm paydaşların desteği ve katılımıyla öğretmenlerimizin çalışma şartlarını bir düzene bağlayan öğretmenli meslek kanunu da mecliste yasalaştırmak inşallah bizlere bu dönemde nasip olur” şeklinde konuştu.

“BİZİM İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR”

Yılmaz’ın ardından konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “Bu anlamlı günde tarih boyunca toplumların en saygıdeğer unsurları olarak kabul edilen toplumların mimarı öğretmenlerin gününü kutluyorum. Cumhuriyetimizin geleceğini emanet etiğimiz yeni nesilleri aklın ve bilimin rehberliğinde bilgili donanımlı açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek bizim için hayati önem taşımaktadır. Vatan bayrak millet sevgisi aşılayan sevgi, saygı, hak, adalet gibi değerleri davranış haline dönüştüren nesilleri yetiştiren öğretmenlerimizi bir günde hatırlamak yeterli değildir. Her iklimde her coğrafyada bilginin üretilmesi ve geliştirilmesinde çok önemli bir role sahip olmuştur öğretmenlerimiz” dedi.

“ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUM”

Sözlerini sürdüren Vali Aksoy, “Bireysel başarınız toplumu ilgilendiriyor. Bu bilinç ve sorumlulukla hareket etmenizi ulaştığı bilgiyi genelin faydası üzerinde özgüveni yüksek bir neslin ancak sizlerin çabalarıyla olacağını belirtmek istiyorum. Düşünerek bilgi üreten araştırmayı, sorgulamayı öğretmeniz onları eleştirel düşünce biçimine sahip bireyler olarak yetiştirmenizi diliyoruz. Atacağınız her adım azminiz kararlığınız daima destek görecek. Başarıda mutlulukta sizlerin fedakarlık, takdir ve minnetle anılacaktır. Sürdürdüğünüz görevinizde üstün başarılar diliyorum” dedi.

EMEKLİLERE HİZMET ŞEREF BELGELERİ

Törende ayrıca emekliye ayrılan öğretmenlerden Ayşe Ece, Bediha Mazlum, Mehmet Haşmet Batur, Naci Sarı, Nafiz Rıza, Nejla Sağıroğlu, Sedat Pehlevan, Tuncer Karakayacı, Zeki Bayraktar, Şahabettin Bilen’e hizmet şeref belgeleri verildi. Akabinde öğretmenler günü konulu öykü öğretmenlerden birinci olan Başisekele Yeniköy Denizdibi İlkokulu’ndan Baki Çalışır,ikinci olan Darıca Gökşen Mustafa Yücel Anadolu Lisesi’nden Ulvi Bedri Bedirbeyoğlu, üçüncü ola Çayırova İstiklal Ortaokulu’ndan Mustafa Yaşaroğlu’na ödülleri verildi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL

Resim yapma yarışmasında dereceye giren öğrenciler; Zafer İlkokulu’ndan Zeynep Şevval Güler birinci, Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu’ndan Elif Naz Korkmazyürek ikinci, Kaymakam Hikmet ÖZbağcı İlkokulu’ndan İpek Kaya üçüncü oldu.Mektup yazma yarışmasında dereceye giren öğrenciler; Derince Merkez Bankası Anadolu Lisesi’nden Sevgi Dulkadiroğlu birinci, Gebze Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi’nden Selin Kayrak ikinci, Başiskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Betül Özlü üçüncü oldu. Bu öğrencilere de ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Ardından Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nin tiyatro gösterisi sahne aldı.