Kadın Meclisleri: Bu ülkeyi yönetenler kadınları duymuyor!

Basın açıklamasını okuyan dernek üyesi Neslihan Algan’a, dernek üyeleri de eşlik ederek; “Yasayı uygula, kadını yaşat; Yaşam hakkımızı istiyoruz; Adalet biziz susmayacağız; Kadın cinayetlerini durduracağız” şeklinde sloganlar attılar.

“2019’DA 423 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ”

Basın açıklamasını okuyan Kadın Meclisleri Derneği Üyesi Neslihan Algan; “ Bugün burada toplanmamızın nedeni öldürülen kadınlarımız içindir. Güleda Cankel, Emine Bulut, Şule Çet, Ecem Balcı, Helin Palandöken, Özgecan Aslan, Münevver Karabulut, Ayşe Paşalı… Bu isimler, ülkede öldürülen yüzlerce kadından sadece birkaçı. Bu ülkede 2018’de 440 kadın, 2019’da bugüne kadar tam 423 kadın arkadaşımız öldürüldü. Tam 423 kadın arkadaşımız bu hayattan koparıldı. Bu arkadaşlarımız bir felaket, bir doğal afet sonucu ölmedi.İstanbul Sözleşmesi ve kadınların şifresi olan 6284 sayılı Koruma Kanunu etkin bir şekilde uygulansaydı, yüzlerce kadın hala hayatta olabilirdi” dedi.

“KADINLARI ETKİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR”

Yasaların yetersizliğini ifade ede Algan; “Kadınların yaşaması için önleyici ve koruyucu tedbirleri hayata geçirmek; kadınları güçlendirici politikalar geliştirmek ve her alanda eşitliği sağlamak şarttır. İşte tam da bu yüzden, tam ve etkin uygulanan bir İstanbul Sözleşmesi kadınları yaşatır diyoruz. Yasaların uygulanmadığı her gün erkekler bundan güç alıyor. Kadınların hayatlarına dair karar verme hakkını kendilerinde görüyor. Erkek egemenliğine cesaret veren bu koşullar topyekün ortadan kaldırılmalıdır” şeklinde konuştu.

“BU ÜLKE HARİÇ HER TOPLUM BU CİNAYETLERE KARŞI”

Kadın cinayetlerinin ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri olduğunu belirten Algan; “Kadın cinayetleri azalma göstermiyor daha bu hafta, Güleda Cankel arkadaşımız ayrılmak istediği erkek tarafından öldürüldü. Güleda 17 saat hayatta kalabilmek için mücadele etti, tam 17 saat. Emine Bulut’un son nefesinde ‘ölmek istemiyorum’ diye haykırışını, kadınların hayatta kalabilmek için son nefeslerine kadar nasıl mücadele ettiğini görüyor musunuz? Bakın burada onlarca, yüzlerce kadın bir aradayız; tüm toplum kadın cinayetlerine karşı ayağa kalkıyor; bir tek bu ülkeyi yönetenler kadınları duymuyor. İktidar kadınlara kulak verip, 6284’ü ve İstanbul Sözleşmesi’ni etkin bir şekilde uygulamalı”

“RABİA NAZ İÇİN DE BURADAYIZ”

Son olarak gündemdeki Rabia Naz’ın da ölümüne değinen Algan; “Biz bugün, RabiaNazaNeOldu? diye sormak için de buradayız bir plazanın 20.katından atılan, cinayetinin üzeri örtülmeye çalışılan Şule Çet’e adalet demek için de buradayız. Son nefesinde ölmek istemiyorum diyen Emine Bulut’un çığlığını duyurmak ve başka Emine Bulutlar olmasın demek için de buradayız.Artık toplumun her kesiminden kadının katıldığı, toplumun her kesiminin yükselttiği bir kadın cinayetlerini durdurma mücadelemiz var. Tek bir kadının dahi öldürülmediği bir ülkeye kavuşana kadar elbette durmayacağız. Kararlılıkla ve örgütlüğümüzle mücadelemiz sonuna kadar sürdüreceğiz” diyerek açıklamalarını tamamladı.