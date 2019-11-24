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CHP İzmit’te mahallelerde sona gelindi

CHP İzmit’te 9 Kasım’da başlayan mahalle delegeleri bugün 3 mahallenin de tamamlanmasıyla sona gelindi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 8 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında belirlenen mahalle delege seçimleri takvimi kapsamında İzmit’te 9 Kasım itibariyle seçimler başladı. 52 mahallenin delegesinin belirleneceği seçimlerde bugün sona gelindi. 9 Kasım Cumartesi günü başlayan delege seçimleri, 24 Kasım Pazar günü (bugün) Yahyakaptan Mahallesi ile son buldu.  Seçimler hem mahallelerle hem de İzmit İlçe Binası’nda gerçekleştirildi. Birkaç mahallede çift liste olurken, çoğu mahallede ise seçim tek yarışlı geçti. Köy delegelerinin tamamlanmasıyla birlikte 102 mahalleden toplam 400 delege belirlenecek.

İKİ LİSTE YARIŞTI

Bugün seçimler Kozluk Mahallesi, Yahya Kaptan Mahallesi ve Orhan Mahallesi’yle devam etti. Kozluk’ta yapılan seçimlerde 12 delege, Orhan’da yapılan seçimlerde 6 delege, Yahya Kaptan’da ise 14.00-16.00 saatleri arasında seçimler yapılacak. . Orhan Mahallesi’nde sarı ve beyaz liste yarıştı. Hikmet Erenkaya’nın da desteklediği Beyaz listede Mustafa Pektaş, Ayten Erden Meral Eşkin, Aslı Özalp, Harun Erenkaya ve Metin Aslan yer alırken, sarı listede Rafet Yıldızlı, Hikmet Soylu, Fatma Toktaş, Gökhan Ercan, Davut Cömert ve Tülay Küçük yer aldı. 63 oy alan beyaz liste, 62 oy alan sarı listeye karşı 1 oy farkla kazandı. Kozluk mahallesi seçimleri ise İzmit İlçe Binası’nda gerçekleştirildi. Seçimler köy delegelerinin de belirlenmesinin ardından sona erecek.

KOZLUK MAHALLESİ

Hakan Tanta

Cemal Derya

Mehdi Kaan Günan

Berker Arslan

Hüseyin Karadeniz

Mehmet Ataç

Yılmaz Ak

Uğur Yıldırım

Hatıra Yel

Mert Göbekcıoğlu

Burak Akbulut

Fitnat Ertan

ORHAN MAHALLESİ

Mustafa Pektaş

Ayten Erde

Meral Eşkin

Aslı Özalp

Harun Erenkaya

Metin Aslan

Bugün 14:09 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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