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35 yıl sonra öğretmenlerine sürpriz yaptılar

Malatya’da öğretmenlik yapan Cumali Dedeoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 35 yıl önce mezun ettiği öğrencilerinin sürpriz ziyareti ile günün en güzel hediyesini aldığını söyledi.

İhlas Haber Ajansı
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1980’li yıllarda Zonguldak’ta göreve başlayan Cumali Dedeoğlu'nun yaklaşık 5 yıllık görev süresinin ardından tayini çıktı. Birçok görev yerinin ardından Malatya’da halen öğretmenlik görevine devam eden Dedeoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 35 yıl önce mezun ettiği öğrencilerinin ziyareti ile duygulandı. Cumali Dedeoğlu’nun 35 yıl önce Zonguldak’ta mezun ettiği öğrenciler, bir araya gelip kendilerinde büyük emeği olan öğretmenlerini ziyaret ettiler.

"SİZLERİ ÇOK SEVİYORUM"

Zonguldak, İstanbul ve Kocaeli’den Malatya’ya gelen öğrencilerinin ziyareti ile duygu dolu anlar yaşayan Dedeoğlu, “Zonguldak denince ayrı bir heyecan, ayrı bir duygu. Orhan Veli’nin dediği gibi 'Siyah akar Zonguldak’ın deresi, alın karası değil kömür karası.' Sizlerden birisinin hediye ettiği saat altında bu dörtlük yazıyordu” dedi. “Malatya benim hayatımda ne kadar önemliyse Zonguldak’da o kadar önemli” diyen Dedeoğlu, “Çünkü Zonguldak sizlersiniz. İyi ki Zonguldak’ta göreve başlamışım, iyi ki sizlerle hayatım kesişmiş, sizleri çok seviyorum. Bu bedenim var olduğu sürece sizlerden kopmayacağım” şeklinde konuştu. Öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde unutmadıkları öğretmenlerine hediye verirken, günün anısına bolca hatıra fotoğrafı çektiler.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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