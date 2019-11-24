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Öztürk’ten öğretmenlere özel kutlama

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk ve üyeleri, dün akşam İzmit Eraydın Cağ Kebap’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla dernek üyesi öğretmenlere, özel yemek düzenledi.

Yasemin Kaya
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BTTDD Başkanı Yüksel Öztürk’ün ev sahipliğinde gerçekleşen kutlama yemeğine; eğitimci kimliğiyle de tanınan Demokratik Sol Parti İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve dernek üyesi öğretmenlerden Buse Ertürk, Sabri Mutlu, İsmail Sezer, Raife Şahin, Esra Şafak, Necla Tügen, Süleyman Tütüncü, Duygu Pakel, Sibel Terzioğlu, Emine Alişoğlu katıldı.

“ÖĞRETMENLERİMİZ DEĞERİMİZDİR”

Programla ilgili konuşan Dernek Başkanı Yüksel Öztürk; “24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, dernek üyelerimizden eğitimci olan değerlerimizi, bu anlamlı günlerinde yanız bırakmak istemedik. Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ve davetimize icabet ederek son derece samimi, sıcak bir atmosferin oluşumunu sağlayan üye öğretmenlerimizin ve onların nezdinde tüm öğretmenlerimizin bu özel gününü kutluyoruz. Ebediyete intikal eden ve görevleri başında şehit olan tüm öğretmenlerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Bugün 14:30 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

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