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Selülöz-İş Genel Başkanı Alşan Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği ameliyat sonrası hastanede hayatını kaybeden Selülöz-İş Sendikası Genel Başkanı Ergin Alşan, Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı.
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Türk-İş’e bağlı Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri (Selülöz-İş) Sendikası Genel Başkanı Ergin Alşan (63), yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süre Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gördü. Alşan, İstanbul’da bulunan özel bir hastanede aort damarı ameliyatı sonrasında yoğun bakımda dün yaşamını yitirdi. Cenazesi öğle saatlerinde Sakarya’nın Geyve ilçesi Şerefiye Mahallesi’ndeki babaevine getirilen Ergin Alşan için helallik alındı. Alşan, daha sonra Şerefiye Mahallesi Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şerefiye Mahallesi Çoban Kalesi Mezarlığı/na defnedildi.
Cenaze namazına Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türk-İş Sakarya İl Temsilcisi Cemal Yaman, sendika yöneticileri ve sevenleri katıldı.

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