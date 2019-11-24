Yahya Kaptan’da gergin seçim

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 8 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında belirlenen mahalle delege seçimleri takvimi kapsamında İzmit’te 9 Kasım itibariyle seçimler başladı. 52 mahallenin delegesinin belirleneceği seçimlerde bugün sona gelindi. 9 Kasım Cumartesi günü başlayan delege seçimleri, 24 Kasım Pazar günü (bugün) Yahyakaptan Mahallesi ile son buldu. Seçimler hem mahallelerle hem de İzmit İlçe Binası’nda gerçekleştirildi. Birkaç mahallede çift liste olurken, çoğu mahallede ise seçim tek yarışlı geçti. Köy delegelerinin tamamlanmasıyla birlikte 102 mahalleden toplam 400 delege belirlenmiş olacak.

İKİ LİSTE YARIŞTI

Bugün seçimler Kozluk Mahallesi, Yahya Kaptan Mahallesi ve Orhan Mahallesi’yle devam etti. Kozluk’ta yapılan seçimlerde 12 delege, Orhan’da yapılan seçimlerde 6 delege, Yahya Kaptan’da ise 14.00-16.00 saatleri arasında seçimler yapılacak. . Orhan Mahallesi’nde sarı ve beyaz liste yarıştı. Hikmet Erenkaya’nın da desteklediği Beyaz listede Mustafa Pektaş, Ayten Erden Meral Eşkin, Aslı Özalp, Harun Erenkaya ve Metin Aslan yer alırken, sarı listede Rafet Yıldızlı, Hikmet Soylu, Fatma Toktaş, Gökhan Ercan, Davut Cömert ve Tülay Küçük yer aldı. 63 oy alan beyaz liste, 62 oy alan sarı listeye karşı 1 oy farkla kazandı. CHP’de İl Başkanlığı için ismi geçen Harun Yıldızlı ile İzmit İlçe Başkanlığı için adı geçen Gökhan Ergen desteklediği listenin kaybetmesi sonucu kendi mahallelerinde kaybetmiş oldu.

Kozluk mahallesi seçimleri ise İzmit İlçe Binası’nda gerçekleştirildi. Seçimler köy delegelerinin de belirlenmesinin ardından sona erecek.

“LİSTELER FARKLI”

Yahya Kaptan’da ise seçimlerin tek listeli olması ve isimlerde değişikliğe gidilmesine bazı partililer tepki gösterdi. “Tek listeli seçim mi olur”, “Dün yapılan listeyle bugün yapılan liste farklı” şeklinde gösterilen tepkilerin büyümesinin ardından CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay partililere, “Arkadaşlar sakin olalım ve partimize yakışır bir delege seçimi gerçekleştirelim. Yahya Kaptan örnek mahallemizdir. Seçimlerimiz partimize hayırlı olsun” dedi. Yahyakaptan’da 38 mahallenin delegesi ise belirlendi. CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar da kendi mahallesinde oy kullandı.

KOZLUK MAHALLESİ

Hakan Tanta

Cemal Derya

Mehdi Kaan Günan

Berker Arslan

Hüseyin Karadeniz

Mehmet Ataç

Yılmaz Ak

Uğur Yıldırım

Hatıra Yel

Mert Göbekcıoğlu

Burak Akbulut

Fitnat Ertan

ORHAN MAHALLESİ

Mustafa Pektaş

Ayten Erde

Meral Eşkin

Aslı Özalp

Harun Erenkaya

Metin Aslan

YAHYA KAPTAN

Remzi Özkan

Ömer Hazer

Gökhan Eryargı

Selvi Beyhan

Emine Özdüzgün

Aliye Hale Meriç

Ömür Demirer

Turnev Baki Efe

Yasemin Erim Karaca

Sabriye Çalışkan

Tülin Alkan

Fatma Sinem Bakır

Hanife Serpil Çelik

Şule Çalışkan

Aynur Yılmaz

Şule Özel

Aslı Duruk

Ayfer Kıcıman

Leman Yargıcı

Mehmet Şerif Fırat

Ali Osman Ekşi

Serbay Gürbüz

Çetin Türker

Ali Aksu

Burhan Görsen

Berkay Yıldızlı

Uğur Koştur

Yusuf Şahin

Erdem Arcan

Gülistan Çelik

Bahattin Öztürk

Öztürk Atilla

Ata Gökler

Murat Erinç

Gökhan Turan

İsmet Bayri

Tolga Çetin

Şinasi Tosun