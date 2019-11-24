Yahya Kaptan’da gergin seçim

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 8 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında belirlenen mahalle delege seçimleri takvimi kapsamında İzmit’te 9 Kasım itibariyle seçimler başladı. 52 mahallenin delegesinin belirleneceği seçimlerde bugün sona gelindi. 9 Kasım Cumartesi günü başlayan delege seçimleri, 24 Kasım Pazar günü (bugün) Yahyakaptan Mahallesi ile son buldu. Seçimler hem mahallelerle hem de İzmit İlçe Binası’nda gerçekleştirildi. Birkaç mahallede çift liste olurken, çoğu mahallede ise seçim tek yarışlı geçti. Köy delegelerinin tamamlanmasıyla birlikte 102 mahalleden toplam 400 delege belirlenmiş olacak.
İKİ LİSTE YARIŞTI
Bugün seçimler Kozluk Mahallesi, Yahya Kaptan Mahallesi ve Orhan Mahallesi’yle devam etti. Kozluk’ta yapılan seçimlerde 12 delege, Orhan’da yapılan seçimlerde 6 delege, Yahya Kaptan’da ise 14.00-16.00 saatleri arasında seçimler yapılacak. . Orhan Mahallesi’nde sarı ve beyaz liste yarıştı. Hikmet Erenkaya’nın da desteklediği Beyaz listede Mustafa Pektaş, Ayten Erden Meral Eşkin, Aslı Özalp, Harun Erenkaya ve Metin Aslan yer alırken, sarı listede Rafet Yıldızlı, Hikmet Soylu, Fatma Toktaş, Gökhan Ercan, Davut Cömert ve Tülay Küçük yer aldı. 63 oy alan beyaz liste, 62 oy alan sarı listeye karşı 1 oy farkla kazandı. CHP’de İl Başkanlığı için ismi geçen Harun Yıldızlı ile İzmit İlçe Başkanlığı için adı geçen Gökhan Ergen desteklediği listenin kaybetmesi sonucu kendi mahallelerinde kaybetmiş oldu.
Kozluk mahallesi seçimleri ise İzmit İlçe Binası’nda gerçekleştirildi. Seçimler köy delegelerinin de belirlenmesinin ardından sona erecek.
“LİSTELER FARKLI”
Yahya Kaptan’da ise seçimlerin tek listeli olması ve isimlerde değişikliğe gidilmesine bazı partililer tepki gösterdi. “Tek listeli seçim mi olur”, “Dün yapılan listeyle bugün yapılan liste farklı” şeklinde gösterilen tepkilerin büyümesinin ardından CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay partililere, “Arkadaşlar sakin olalım ve partimize yakışır bir delege seçimi gerçekleştirelim. Yahya Kaptan örnek mahallemizdir. Seçimlerimiz partimize hayırlı olsun” dedi. Yahyakaptan’da 38 mahallenin delegesi ise belirlendi. CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar da kendi mahallesinde oy kullandı.
KOZLUK MAHALLESİ
Hakan Tanta
Cemal Derya
Mehdi Kaan Günan
Berker Arslan
Hüseyin Karadeniz
Mehmet Ataç
Yılmaz Ak
Uğur Yıldırım
Hatıra Yel
Mert Göbekcıoğlu
Burak Akbulut
Fitnat Ertan
ORHAN MAHALLESİ
Mustafa Pektaş
Ayten Erde
Meral Eşkin
Aslı Özalp
Harun Erenkaya
Metin Aslan
YAHYA KAPTAN
Remzi Özkan
Ömer Hazer
Gökhan Eryargı
Selvi Beyhan
Emine Özdüzgün
Aliye Hale Meriç
Ömür Demirer
Turnev Baki Efe
Yasemin Erim Karaca
Sabriye Çalışkan
Tülin Alkan
Fatma Sinem Bakır
Hanife Serpil Çelik
Şule Çalışkan
Aynur Yılmaz
Şule Özel
Aslı Duruk
Ayfer Kıcıman
Leman Yargıcı
Mehmet Şerif Fırat
Ali Osman Ekşi
Serbay Gürbüz
Çetin Türker
Ali Aksu
Burhan Görsen
Berkay Yıldızlı
Uğur Koştur
Yusuf Şahin
Erdem Arcan
Gülistan Çelik
Bahattin Öztürk
Öztürk Atilla
Ata Gökler
Murat Erinç
Gökhan Turan
İsmet Bayri
Tolga Çetin
Şinasi Tosun
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz