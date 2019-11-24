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24 Kasım 2019- Gündem

Soylu: Ülkenin geleceği bizim alın terimizden geçiyor

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programda konuşan İzmit Öğretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu, “Biz öğretmenler ülkenin kaderiyizdir” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İzmit Öğretmenevi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle geleneksel hale getirilen programda çok sayıda öğretmenler bir araya geldi. İzmit Öğretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu’nun ev sahipliğinde Öğretmenevi’nin bahçesinde gerçekleşen etkinlikte halkoyunu gösterisi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

“PARA İLE ÖLÇÜLMEZ”

Programda Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetler Müdürlüğü Hayatın İçindeyiz ekibi tarafından İzmit Öğretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu’ya hediye takdim edildi. “Bu güzel günde bizleri unutmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyorum” diyen Soylu, yaptığı konuşmada “Biz öğretmenler ülkenin kaderiyizdir. Ülkemizin geleceği bizim alın terimizden geçmektedir. Bizim yaptığımız iş para ile ölçülmez. Ülkemizin geleceği için, daha güçlü bir Türkiye için çalışıp, güzel evlatlar yetiştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

24 Kasım 2019 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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