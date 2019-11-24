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Lider İzmit GB, Kale’yi yıktı: 6-0

U14 Futbol Ligi 17’inci hafta maçları oynandı.

Ahmet AKAY
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U14 Futbol Ligi 17’inci hafta maçları oynandı. Gündemde 44 maç vardı. İzmit Mehmet Ali Kağıtçı’da B Grubu’nda şampiyonluğa oynayan İzmit GB’li Yengeçler, İzmit Kalespor’u 6-0 yendi ve puanını 44’e çıkardı. İzmit Kalespor ise aldığı mağlubiyetle 12 puanda kaldı. Maçın tamamında üstün oynayan İzmit GB, her iki yarıda attığı gollerle liderliğini sürdürdü. İkinci sırada ise İzmit Yahyakaptanspor, zayıf rakibi Çenesuyu Paljyoluspor’a gol yağdırdı:  11-0. Yahyakaptan ekibi puanını 40’a yükseltti ve şampiyonluk için avantaj elde etti.

İZMİT GBSPOR: 6-İZMİT KALE: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı (U14 B)

HAKEM: Hakan Türkmen ***

İZMİT KALESPOR: Çağan **, Yusuf **, Hamza **, Talha ** (Oğuzhan **), Sefa ** (Arda Çakıroğlu **), Berkant **, Apturrahman ** (Onurcan **), Keremcan **, Arda **, Efe **, Yakup **

İZMİT GBSPOR: Alper *** (Aytuğ **), Sıraç ***, Oğuzhan ***, Ömer Faruk *** (Emir **), Berat ***, Mustafa *** (Oğulcan ***), Yağız ***, Efe ***, Alperen *** (Cihat **), Görkem *** (Ege **), Ömer Alp **

GOLLER: DK: 10-17-29, Görkem DK.31, Emir DK.55,Efe DK.60

SERDAR GBSPOR: 0-DERİNCE ÇENEDAĞSPOR: 6

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.14 B)

HAKEM: Hakan Türkmen ***

SERDAR GBSPOR: Bünyamin **, Kaan **, Efe **, Orhan **, Ercan **, Muhammet ***, Arda **, Ahmet **, Şahin **, İsa **, İsmail **

DERİNCE ÇENEDAĞSPOR: Muhammet *** (Abdülhamit **), Ali Rıza ***, Aliberk ***, Alperen ***, Ahmet *** (Mahmut **), Sinan ***, Ömer *** (Kadir **)(Arda **), Kerem **, Koran **, Muhammet Arkan ** (K.Kerem **), İlker ***

GOLLER: Ömer DK.22, Muhammet Arkan DK.38, Kadir DK.60, İlker DK.65, Karan DK.64, Sinan DK.62

İZMİT YAHYA KAPTAN: 11-Ç. PLAJYOLUSPOR: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı (U14 B)

HAKEM: Muhammet Emin Arıcı ***

İZMİT YAHYA KAPTAN: Oruç *** (Miraç **), Kerem ***, Caner ***, Talha ***, Eray *** (Yavuz **), Emre *** (Beren ***), Mustafa **** (Türker */*), Bünyamin *** (Bünyamin Uludere **), Eren ***, Berke ***, Berkay ***

ÇENE PLAJYOLUSPOR: Haktan **, Ozan **, Beren **, S.Ahmet **, Ömer **, Hasan **, Furkan **, İsa **, Kerem **, Mehmet **, Yusuf **

GOLLER: Mustafa DK.2-6-39-41, Emre DK.4-8-12, Eray DK.17, Talha DK.19 (P), Bünyamin DK.23-26

Bugün 15:28 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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