Öğretmenler Günü’nde İYİ Parti’den Ata’ya çelenk

Açıklama yapan Özer, “Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak çalışma hayatlarında esenlikler, başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.