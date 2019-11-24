Açıklama yapan Özer, “Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak çalışma hayatlarında esenlikler, başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Öğretmenler Günü’nde İYİ Parti’den Ata’ya çelenk
İYİ Parti Kocaeli Başkan Vekili Çağlar Özer ve İl Yönetim Kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Kültür Tepesi’nde düzenlendiği çelenk törenine katıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz