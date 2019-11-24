Şanlıurfalılar Derneği’nden Öğretmenlere unutulmaz gece

Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Cebrail Aydın’ın organizasyonunda düzenlenen geceye öğretmenlerin yanı sıra, Körfez Viranşehirliler Derneği Başkanı Çetin Zerenoğlu, Kocaeli Bingöllüler Derneği Başkanı Ali Değirmenci, Adana Ceyhan Doruklular Kültür ve Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Cabbar Yusuf, Özel Körfezim Eğitim Kurumları Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu, okulun ortakları, öğretmenleri, Gebze Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Mustafa Turanalp, Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği eski Başkanı Mustafa Ayaz eşi Nevin Ayaz, Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği eski Başkanı Nedim Sabancı eşi Nazmiye Sabancı, Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği eski Başkanları Cuma Karavar, Mustafa Ayaz, öğretmenler ve Şanlıurfalı vatandaşlar katıldı.

SIRA GECESİYLE TÜRKÜLER VE ÇİĞKÖFTE İKRAMI

Sıra gecesi ekibinin birbirinden güzel şarkı ve türküleriyle eğlenen öğretmenlere, Türkiye Çiğköfte Şampiyonu unvanına sahip çiğköfte ustası Mehmet Turanoğlu’nun yaptığı çiğköfteler de ikram edildi. Sıra Gecesi Ekibi’nden Şanlıurfalı Vahit Kurt ve müzisyenleri okudukları türkülerle davetlilere duygu dolu anlar yaşattı. Geceye katılan misafirlere çiğköftenin yanı sıra Şanlıurfa’nın diğer lezzetlerinden lahmacun, Urfa lebeni (ayran çorbası), baklava, salata ve içecek ikramları da yapıldı.

“ÖĞRETMENLERİMİZ BAŞ TACIMIZDIR”

Programla ilgili konuşan Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Cebrail Aydın; “Gecemize katılan herkese teşekkür ediyoruz. Gecemize destek veren Şanlıurfalı hemşerilerimize ne kadar teşekkür etsem azdır, öğretmenlerimiz için düzenlediğimiz bu özel gecede Urfalılar’ın büyük emeği var. Öğretmenler günü için bir araya geldik. Öğretmenlik çok kutsal bir meslektir. Bizleri bugünlere getiren öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bu özel geceyi de öğretenlerimize verdiğimiz değer için düzenledik. Onlar bizim baş tacımızdır. Çocuklarımızı yarına hazırlayan onlara ışık olan insanlar. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır, iyi ki varsınız. Gecemize katılan kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyor tüm öğretmenlerimizin bu özel günü kutluyorum” şeklinde konuştu.