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Kocaeli yanıyor! İtfaiye çağırın! “2-0”

Kocaelispor sezonun 14. haftasında ikinci sıradaki Erokspor ile Kocaeli Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Yakup ve Gökdeniz’in golleri ile 2-0 deviren Yeşil Siyahlılar tarihi farkı da kaçırdı.
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20 bin kadar taraftarı önünde maça hızlı başlayan Yeşil Siyahlılar henüz 5. dakikada öne geçti. Soldan Erdinç’in yaptığı ortada Yakup topa kafa ile vurdu ve top sağ köşeden ağlara gitti. (1-0) Attığı golden sonra da baskısını rakibinin üzerinde kuran ve saha içinde müthiş bir konsantrasyonla mücadele eden Kocaelispor’da Gökdeniz’in şutunda top üst direkten döndü. Kalesinde pozisyon vermeyen ekibimiz Talha, Burak Süleyman, Gökdeniz ve Yakup ile net golleri kaçırdı.

DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN AVATAR GÖKDENİZ!

İlk yarısı 1-0 Kocaelispor’un üstünlüğü ile sona eren maçın ikinci yarısında da oyunun mutlak hakimi Kocaelispor’du. Akıl almaz goller kaçıran Yeşil Siyahlılarda Burak Süleyman, Gökdeniz ve Yakup karşı karşıya pozisyonlarda mantık dışı goller kaçırırken, 23 Kasım 2001 doğumlu Gökdeniz, doğum gününden 1 gün sonra Kocaelispor’u rahatlatan gole imzasını attı. Bu sezon adeta patlama yapan genç isim 63. dakikada sağ çaprazdan sağ ayağı ile fileleri buldu.

BÜYÜKAKIN SAHAYA İNDİ!

Kalan zaman dilimi içinde rakibine topu vermediği gibi üst üste 30-40 paslık seriler yaparak Barcelona’ya bağlayan Kocaelispor, tarihi farkı kaçırdığı mücadelede en yakın rakibi Erokspor’u 2-0 mağlup etmekle yetindi. Maçın sonunda büyük bir sevinç yaşanırken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sahaya indi ve takımla birlikte tribünleri selamladı.

PRİM, KİŞİ BAŞI 10’AR BİN LİRA

Soyunma odasına da giren Başkan Büyükakın, 8 bin lira olan primi, 2’şer bin lira da kendisinden arttırdı ve kişi başı 10 bin liraya çıkardı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de Maraton tribününden coşku ile izlediği maçın ardından puanını 31 yapan Kocaelispor, 1 maçı eksik olan Erokspor ile arasındaki puan farkını 6’ya çıkardı.  5’te 5 yapan ve önümüzdeki haftayı boş geçecek olan Kocaelispor, 8 Aralık’ta Ağrı deplasmanına çıkacak. Sarı kart cezalısı Yakup bu maçta takımdaki yerini alamayacak.

Erdem ÖVÜÇ/Ahmet AKAY/Ali KÖKSAL

KOCAELİSPOR

ESENLER EROKSPOR

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Alkım Aksoy, Aydın Karsavuran, Aykut Küçük

KOCAELİSPOR

98 ERCÜMENT KAFKASYALI***         

3 ERDİNÇ KARAKAŞ****       

4 KEMAL CAN AYDEMİR****              

5 SERDAR ÜMİT DENİZ***        

7 GÖKDENİZ BAYRAKDAR****

(Dk. 84 GÖKAY ESER*)    

9 YAKUP ALKAN****                 

10 TALHA MAYHOŞ****

(Dk. 80 SEFA NARİN*)                 

27 SEMİH KARADENİZ***         

41 BURAK SÜLEYMAN***         

(Dk. MEHMET ÖZTONGA*)

57 T. BATUHAN YAYIKCI           ***     

89 MESUT ÖZDEMİR****

YEDEKLER

97 VOLKAN MERT KORKMAZ

2   FATİH ADIGÜZEL

18 ONUR ÖZTONGA

24 MERVAN YİĞİT

ESENLER EROKSPOR

1 ÖZGÜN ALİ KÖKLÜ*

16 BERKAY ÇAKIR**

33 GÖKCAN GELMEN*

3  SİNAN MORGİL**

23 ERHAN KARAYER*

10 ORHAN GÜLLE*

(Dk. 46 EMRE ADİLOĞLU*)

6   EFE CAN ÇÖLBEKLER*

57 MELİH KABASAKAL*

7   ABDURRAHMAN KUYUCU**

(Dk. 84 BURAK CAN AKINCI*)

8   ALPER KARAMAN*

11 ŞAHİN FISTIKCI**

YEDEKLER

40 YAREN İZZET SÖZER

77 EMİRHAN TEKGÜL

20 TALHA ÖZCAN

30 MUSTAFA EMİN BİRİNCİ

17 BİLAL MERT ENGİN

GOLLER: Dk. 5 Yakup, Dk. 63 Gökdeniz (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Dk. 25 Yakup, Dk. 45 Gökdeniz (Kocaelispor) Dk. 9 Melih, Dk. 70 Alper, Dk. 72 Abdurrahman, Dk. 90+4 Berkay (Erok)

Bugün 16:14 TSİ - Spor

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