Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağmur geliyor!

Geçtiğimiz haftalar pastırma yazıyla geçiren Kocaeli uzun süredir yağış almamıştı. Meteoroloji'den yapılan açıklamayla birlikte Kocaeli Pazartesi gününden itibaren soğuk ve yağışlı günler bekliyor.

Kocaeli'de 1 haftalık hava tahmini şöyle;