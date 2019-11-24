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Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağmur geliyor!

Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kocaeli yeni haftaya yağışlı girecek.
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Geçtiğimiz haftalar pastırma yazıyla geçiren Kocaeli uzun süredir yağış almamıştı. Meteoroloji'den yapılan açıklamayla birlikte Kocaeli Pazartesi gününden itibaren soğuk ve yağışlı günler bekliyor.

Kocaeli'de 1 haftalık hava tahmini şöyle;

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