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Yahya Kaptan’da 11 isim çizik yedi

CHP İzmit’in delege seçimleri kapsamında son mahallesi olan Yahya Kaptan’da 38 mahalle delegesi belirlendi. Delege seçimlerinde 11 isim çizik yedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Örgütü delege seçimleri kapsamında bugün son seçimini Yahya Kaptan Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Seçimler sırasında zaman zaman gerginlik yaşanırken saat 16.00 itibariyle sandıklar sayılmaya başlandı. 654 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu Yahya Kaptan’da 231 kişinin oy kullandı. Seçimde 4 boş 4 de geçersiz oy çıkarken 38 delege arasında Öztürk Atilla 4, Yasemin Erim Karaca 4, Uğur Koştur 3, Aliye Hale Meriç 2 ,Yusuf Şahin 2, Remzi Özkan 2, Erdem Arcan 1,  Mehmet Şerif Fırat 1, Berkay Yıldızlı 1, Ayfer Kıcıman 1, Çetin Türker 1 çizik yedi.

YAHYA KAPTAN DELEGELERİ:

Remzi Özkan

Ömer Hazer

Gökhan Eryargı

Selvi Beyhan

Emine Özdüzgün

Aliye Hale Meriç

Ömür Demirer

Turnev Baki Efe

Yasemin Erim Karaca

Sabriye Çalışkan

Tülin Alkan

Fatma Sinem Bakır

Hanife Serpil Çelik

Şule Çalışkan

Aynur Yılmaz

Şule Özel

Aslı Duruk

Ayfer Kıcıman

Leman Yargıcı

Mehmet Şerif Fırat

Ali Osman Ekşi

Serbay Gürbüz

Çetin Türker

Ali Aksu

Burhan Görsen

Berkay Yıldızlı

Uğur Koştur

Yusuf Şahin

Erdem Arcan

Gülistan Çelik

Bahattin Öztürk

Öztürk Atilla

Ata Gökler

Murat Erinç

Gökhan Turan

İsmet Bayri

Tolga Çetin

Şinasi Tosun

Bugün 17:16 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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