Yahya Kaptan’da 11 isim çizik yedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Örgütü delege seçimleri kapsamında bugün son seçimini Yahya Kaptan Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Seçimler sırasında zaman zaman gerginlik yaşanırken saat 16.00 itibariyle sandıklar sayılmaya başlandı. 654 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu Yahya Kaptan’da 231 kişinin oy kullandı. Seçimde 4 boş 4 de geçersiz oy çıkarken 38 delege arasında Öztürk Atilla 4, Yasemin Erim Karaca 4, Uğur Koştur 3, Aliye Hale Meriç 2 ,Yusuf Şahin 2, Remzi Özkan 2, Erdem Arcan 1, Mehmet Şerif Fırat 1, Berkay Yıldızlı 1, Ayfer Kıcıman 1, Çetin Türker 1 çizik yedi.
YAHYA KAPTAN DELEGELERİ:
Remzi Özkan
Ömer Hazer
Gökhan Eryargı
Selvi Beyhan
Emine Özdüzgün
Aliye Hale Meriç
Ömür Demirer
Turnev Baki Efe
Yasemin Erim Karaca
Sabriye Çalışkan
Tülin Alkan
Fatma Sinem Bakır
Hanife Serpil Çelik
Şule Çalışkan
Aynur Yılmaz
Şule Özel
Aslı Duruk
Ayfer Kıcıman
Leman Yargıcı
Mehmet Şerif Fırat
Ali Osman Ekşi
Serbay Gürbüz
Çetin Türker
Ali Aksu
Burhan Görsen
Berkay Yıldızlı
Uğur Koştur
Yusuf Şahin
Erdem Arcan
Gülistan Çelik
Bahattin Öztürk
Öztürk Atilla
Ata Gökler
Murat Erinç
Gökhan Turan
İsmet Bayri
Tolga Çetin
Şinasi Tosun
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz