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Büyükakın’dan Kocaelispor’a prim desteği

Kocaelispor’un Esenler Erokspor’u 2-0 yenmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 8.000 TL’lik galibiyet primine 2.000 TL destek vererek 10.000 TL olmasını sağladı.
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Kocaelispor’un şampiyonlukta ki en yakın rakibi Esenler Erokspor’u 2-0 yenmesinin ardından soyunma odasına inerek futbolcuları tek tek tebrik eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, futbolcuların isteği üzerine Kocaelispor Kulübü’nün açıkladığı 8.000 TL’lik galibiyet primine 2.000 TL destek vererek 10.000 TL olmasını sağladı. Kocaelisporlu futbolcular ayrıca, galibiyet sevincini kendileriyle yaşayan ve yeşil siyahlı renklere her türlü desteği veren Başkan Büyükakın’a teşekkür etmeyi de ihmal etmediler.

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