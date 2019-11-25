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İYİ Partili Filiz Kimsesiz Çocukları Kocaelispor maçına götürdü

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz Kocaelispor - Erokspor maçına Yahya Kaptan Çocuk Esirgeme Yurdu’nda kalan kimsesiz çocukları götürdü.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
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İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz Kocaelispor - Erokspor maçına Yahya Kaptan Çocuk Esirgeme Yurdu’nda kalan kimsesiz çocukları da götürerek maçı beraber izledi.Maç esnasında Hodri Meydan Grubu’nun davulunun başına geçerek, tezahüratlarla tempo tutan İYİ Partili Filiz; “Koaelispor maçını bu kez de kimsesiz çocuklarla beraber izlemek istedik. Çocuklarımızın mutluluğu Kocaelispor’un galibiyeti sonrası ikiye katlandı. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz demektir” dedi.

GALİBİYETİ ÇOCUKLARLA KUTLADI

Kocaelispor’un önceki maçlarına, köylerden ve mahallelerden maça hiç gitmemiş olan kadınları götüren İYİ Partili Filiz, bu kez de Körfezin Sultanları ve İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız'ın desteğiyle Yahya Kaptan Çocuk Esirgeme Yurdu’nda kalan 10 kimsesiz çocukla maça gitti. İlçe Yönetim Kurulu ve Gençlik Kolları Üyeleri’yle birlikte maçı izleyenİzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve İl Başkanı Şanbaz Yıldız çocuklarla tek tek ilgilenerek hep beraber maçın heyecanını yaşadı. İYİ Parti temsilcileri Kocaelispor’un gollerinden sonra galibiyetide hep birlikte kutladı.

Bugün 09:04 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

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Yorumlar

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