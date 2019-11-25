6 ayda 134 milyonluk araç kiralaması!

CHP’li İzmit Belediyesi’nin araç satın almak için kredi yetkisi istemesi, AKP Grubu’nun karşı çıkması ile kent genelinde araç satın alımı ile araç kiralama yöntemleri tartışma konusu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, araç satın almak yerine kiralama yöntemini tercih eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Belediyenin 31 Mart seçimlerinden sonra bugüne kadar çok sayıda araç kiralaması yaptığını ifade eden Taşdemir toplam araç kiralamasının 134 milyon 692 bin 271 lira olduğunu söyledi.

"KİRALAMA YÖNTEMİ SAKINCALI"

"Halen sonuç ilanı açıklanmamış, ne kadar ödeneceği belli olmayan kiralama ihaleleri olduğunu, bunun yanında belediyenin evsel atıkların taşınması için nakliye ihalesi ile çeşitli şehir dışı organizasyon ihalelerine çıktığını ifade eden Taşdemir’in konuyla ilgili açıklamaları şöyle; “Biz sosyal demokratlar olarak belediye hizmetlerinin belediyelerin kendi araçları ile yapılmasını istiyoruz. Belediye kendi aracına sahip olduğunda siyah plaka kullanabiliyor. Resmi plakalı hizmet araçları vatandaşa hizmet ediyor. Ancak kiralama yönteminde firma hangi plakayı gönderirse o kullanılıyor. Geçmişte Diyarbakır, Bursa, Sakarya plakalı araçları gördük. Hatta daha da ileri gidip terör örgütü lideri Fethullah Gülen’in baş harflerinin (FG) bulunduğu araçlar da büyükşehirde hizmet verdi. Kiralama yöntemi sadece bu nedenle bile sakıncalı."

RENT A CAR’CI BAŞKAN BİLE KARŞI ÇIKARKEN…

"Biz demiyoruz, kendi belediye başkanları söylüyor kiralamanın mantıksız olduğunu. Son olarak Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan belediyeye araç kiralamayacağını, kiralamanın mantıksız olduğunu, belediye gücü doğrultusunda araç satın alacaklarını duyurdu. Adnan Turan, Kocaeli’nin en büyük araç kiralama firmasının sahibi. Rent a car’cı bir başkan. Bu işin artısını, eksisini en iyi bilen o. O bile kiralamadan vazgeçerken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kiralamada ısrarcı olması akıl alır gibi değil. Belediye 31 Mart seçimlerinden sonra onlarca defa araç kiralama ihalesi gerçekleştirdi. Bu ihalelere toplam 134 milyon 692 bin 271 lira harcadı. Bunların tamamında sözleşmeler imzalandı. Sözleşme imzalanmayan, teklif değerlendirmeleri devam eden ihaleler var. Bu ihaleler ile rakam daha da yükselecek. Üstelik bu rakamı sadece 6 ay içinde yaptılar. İlerleyen yıllarda ihtiyaca göre kiralama miktarı daha da artacaktır."

1 AYLIK MAKİNE KİRASI 238 BİN LİRA

"Belediyenin ihaleleri akıl alır gibi değil. 1 aylık yol süpürme ve sahil temizlik makinesi kiralamışlar örneğin. 238 bin 540 lira ödemişler. Sadece 1 aylık makine için bu rakamı anlamak mümkün değil. 134 milyonluk araç kiralaması içinde pek çok kamyon olmasına rağmen evsel atıkların nakliyesi için 7 milyon 456 bin 800 liralık 2 ayrı ihale daha gerçekleşirmişler. Yetmemiş, İSU evsel atık nakliyesi ve bertarafı için 2 milyon 948 bin 500 liralık bir başka ihaleye çıkmış. Bunun ne kadar nakliye belli değil. Kiralamanın yanında yedek parça ve lastik için ihaleye çıkmışlar. Dozer yedek parçası için 202 bin 89 lira, lastik için ise 453 bin 595 lira harcamışlar."

KİRALANAN OTOBÜSLER AYRI SEYAHAT AYRI

"Belediye 2019 yılı seyahat hizmeti için otobüs ve minibüs kiralamış. İl içi ve il dışı görevlendirmeler için 3 milyon 700 bin 117 lira harcamışlar. Araçların en az 2002 model olmasını istemişler. Yani 17 yıllık araçlarla seyahat etmeyi göze almışlar. İhaleye tek firma katılmış, Körfez Turizm. 2019 yılı seyahat ihalesine çıkan belediye aynı yıl için gerçekleştirilen Nevşehir Hacı Bektaş Veli ve Tunceli Munzur bölgesindeki erenlerin türbeleri ziyaretleri için 2 ayrı ihaleye çıkmış. Nevşehir’e 293 bin 410 lira, Tunceli’ye ise 165 bin 235 lira harcanmış. Bunların ne kadarı ulaşıma gitti, belediye otobüs ve minibüsü 3.7 milyona kiralamış iken neden bu ihalelere çıktı belli değil."

KAMU ZARARI SÖZ KONUSU

"Pek çok ihaleye tek firma katılmış. Fiyat kırmak yok. Pazarlık yok. Firmalar ne teklif ettiyse kabul edilmiş. Doğrudan teminle araç kiralaması yapıldı mı bilmiyoruz. Tasarruf tedbirlerinin sayfa sayfa yazıldığı bugünlerde böylesi kiralamaların yapılması doğru değil. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak araç kiralamalarının kamu üzerinde büyük bir yük olduğunu düşünüyoruz. 2-3 yıl kullandığınız araçlara milyonlar ödüyorsunuz. Bu rakamlara bu araçların büyük bir bölümünü satın almak mümkün. Bu ihalelerin 5 yıl içerisinde tekrar edileceğini düşünürsek 2 dönem içinde belediyenin ihtiyacı olan bütün araçlar sadece kiralama bedelleri ile satın alınabilir. Burada kamunuciddi bir zararı söz konusu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Belediye ihaleleri şöyle;

2019 Yılı Seyahat Hizmeti Alımı

KÖRFEZ TURİZM SEYAHAT NAKLİYAT TAAHH.TİC.LTD.ŞTİ.

3.700.117,50 TRY

2019 Yılı Nevşehir Hacı Bektaş Veli’yi Anma Törenleri İçin Kültürel Gezi Organizasyonu Hizmeti

ELİTATUR TURİZM SEYAHAT İNŞAAT EĞİTİM TEMİZLİK HİZMETLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.

293.410,00 TR

Tunceli Munzur Bölgesindeki Erenlerin Türbe Ziyaretleri İçin Kültürel Gezi Organizasyonu Hizmeti Alımı İşi

ELİTATUR TURİZM SEYAHAT İNŞAAT EĞİTİM TEMİZLİK HİZMETLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.

165.235,00 TRY

SU TANKERİ KİRALAMA HİZMETİ

SEBAATTİN ERSOY

269.874,00 TRY

2019 Yılı Kocaeli İli Genelinde Kullanılmak Üzere İş Makinası Kiralama Hizmeti Alımı İşi

KÜRE İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1.790.880,00 TRY

Taşıt Kiralama

SELÇUK İNŞAAT TAAHHÜT ELEKTRONİK OTOMOTİV SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

257.400,00 TRY

Tek firma katılıyor

Şoförlü-Yakıtlı Araç ve İş Makinası Kiralama Hizmeti

SARILAR İNŞ.VE ELEKT.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

40.390.110,00 TRY

Tek firma katılıyor

Şoförsüz-Yakıtsız Araç Kiralama

GİRAY TURİZM PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

16.957.007,00 TRY

Sürücülü Minibüs, Otobüs ve Muhtelif Araç Kiralama Hizmeti

ÖZYÜCE TURİZM SEYAHAT PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

6.174.140,00 TRY

KÖRFEZ TURİZM SEYAHAT NAKLİYAT TAAHH.TİC.LTD.ŞTİ.

6.855.828,00 TRY

TUNCAY NAKLİYAT HAYVANCILIK SEYAHAT TURİZM OTOMOTİV PETROL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

11.042.640,00 TRY

Sürücüsüz Binek, Hafif Ticari, Muhtelif ve Hasta Nakil Aracı Kiralama Hizmeti

ALARM SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

9.028.800,00 TRY

TUNCAY NAKLİYAT HAYVANCILIK SEYAHAT TURİZM OTOMOTİV PETROL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

14.676.536,00 TRY

KOCAELİ GENELİNDE MUHTELİF İŞLERDE KULLANILMAK ÜZERE İŞ MAKİNASI KİRALAMA İŞİ

KÜRE İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

22.875.840,00 TRY

CAT D8T DOZER YÜRÜYÜŞ CER GRUBU VE YÜRÜYÜŞ CER GRUBU PARÇALARI ALIM İŞİ

BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ SAN. VETİC. A.Ş.

202.089,28 TRY

İSU EVSEL NİTELİKLİ ARITMA ATIKLARININ NAKLİYESİ VE BERTARAFI

ÇALIK İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LTD.ŞTİ.

2.948.500,00 TRY

Belediye Atıklarının Kandıra ve Körfez Aktarma İstasyonlarından Bertaraf Tesisine Taşınması Hizmeti

POSTAŞ LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ

2.178.000,00 TRY

Belediye Atıklarının Gebze Aktarma İstasyonundan Bertaraf Tesisine Taşınması Hizmeti

TEKNİK KATI ATIK YÖNETİMİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

5.278.800,00 TRY

2019 Yılı Ekim Ayı Sürücüsüz Muhtelif Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi

AYDOĞANLAR OTOMOTİVSAN. VE TİC.A.Ş.

168.683,40 TRY

23 Eylül

2019 Yılı Ekim Ayı Sürücüsüz Kamyon, Kamyonet ve Panelvan Kiralama Hizmet Alımı İşi

KOPUZ OTOMOTİV VE TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

284.983,00 TRY

KOCAELİ GENELİNDE YOL SÜPÜRME VE SAHİLLERİN TEMİZLENMESİ İÇİN MAKİNA KİRALAMA HİZMETİ ALIM İŞİ (1AYLIK)

TEKNİK KATI ATIK YÖNETİMİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

238.540,00 TRY

ORJİNAL YEDEK PARÇALARLA CAT325 DL EKSKAVATÖR MOTOR REVİZYONU İŞİ

BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ SAN. VETİC. A.Ş.

105.000,00 TRY

2019 Yılı Kasım Ayı Sürücüsüz Muhtelif Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi

KOPUZ OTOMOTİV VE TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

28.665,00 TRY

AYDOĞANLAR OTOMOTİVSAN. VE TİC.A.Ş.

160.770,00 TRY

Sürücüsüz Panelvan ve Minibüs Kiralama Hizmeti

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Cenaze Nakil Aracı Kiralama Hizmeti

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Sürücüsüz Muhtelif Araç Kiralama Hizmeti

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Kocaeli İli Genelinde Kullanılmak Üzere Muhtelif İş Makinası, Kamyon ve Kamyonet Kiralama Hizmeti

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