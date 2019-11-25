Balıkhan esnafından Büyükşehir’e sitem!

Yeni yerlerine geçtiklerinden beri yaşadıkları sorunları dile getiren Balıkhan Esnafı Büyükşehir Belediyesi’ne bir kez daha sitem etti. Sürekli aynı sorunları anlattıklarından ama hiç kimsenin bu sorunları çözmediğinden yakınan esnaflar; “Yetkililere geçen defa da seslendik. Balıkhan’da lavabomuz bile yok, seçim öncesi köprü de yapacağız dediler o da yok, buraya direk gelen ulaşım aracı da yok. Bu halimize neden çare yok” dedi.

“OY ZAMANI BURAYA KÖPRÜ SÖZÜ VERMİŞLERDİ”

Balıkhan’ın yen yeri yapılırken seçim öncesi kendilerinden oy istendiğini ama icraatlerin de yetersiz olduğunu ifade eden Balıkhan esnafları; “Burayı yaptılar ama burada temel ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz lavabomuz bile yok. Geldiğimizden beri çevredeki kafelerden rica etmek zorunda kalıyoruz. Ayrıca burayı yaparken bize dediler ki buraya direk geçiş için köprü de yapacağız. O da yapılmadı. Buraya şehir içindeki belli güzergâhlardan buraya direk gelebilecek bir ulaşım aracı da yok. Buraya ne köprü yapıldı ne de ulaşım aracı sağlandı” dedi.

“İSTANBUL’DAN MÜŞTERİ GELİRKEN İZMİT’TEN GELEMİYOR”

Büyükşehir Belediyesi’ne bir kez daha çağrıda bulunan Balıkhan esnafı; “Balık bolluğu olsun diye aylarca av yasağını bekledik. O da bitti bu yıl balık da bol fiyatlar da uygun ama bu kez de müşteriyi buraya getirecek araç da köprü de yok. İstanbul’daki Sapanca’daki müşteri fiyatlar uygun diye gelip buradan balık alırken İzmit halkı balık halinden balık alamıyor. Bu yüzden haftaiçi doğru düzgün satış yapamıyoruz, haftasonu gelebilen bir şekilde geliyor. Haftasonu da olmasa her halde dükkânı kapatır giderdik. Bu anlattıklarımızın hepsi çözülmeyen sorunlar. Seçim öncesi herkes yanımızdaydı, sözler de verildi. Oy zamanı esnaflardan oy isteniyor ama seçimler bitince verilen sözler unutuluyor mu? Sıkıntılarımızı daha nasıl anlatalım? Büyükşehir Belediyesi’ne tekrar sesleniyoruz. Lütfen sorunlarımıza yardımcı olunsun” dedi.

BALIK HALİ GENEL FİYAT ARALIĞI

Hamsi: 15 TL

Sardalya: 13 TL

Uskumru Kolyos: 15 TL

Mezgit: 20 TL

İstavrit: 20 TL

İspari: 15 TL

Tekir: 25 TL

Levrek: 40 TL

Çupura: 40TL

Barbun: 45 TL