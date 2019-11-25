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Banka masraflarına fren geliyor

Bankaların yeni ücretli hizmet icat etmelerinin önünü kapatan hükümet, ‘Ücret Komisyon İlan Formatı’nı 2020’de hayata geçirecek. Sistem sayesinde tüketiciye sürpriz banka masrafı çıkmayacak.
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Masraf ve komisyon ücretleri sınırlanan bankaların yeni ücretli hizmet kalemleri icat etmesinin önü kapanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüketicinin korunması amacıyla ücret ve komisyonları frenleyecek bir karara imza attı. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre bu yıl ücret, komisyon ve hizmetten 30 milyar liranın üzerinde gelir elde eden bankalar için 2020 yılında Ücret Komisyon İlan Formatı oluşturulacak. İlan formatının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) internet sitesine uyumu sağlanacak.

"TEKLİF HAZIRLAMA ÜCRETİ ÇIKARILAMAYACAK"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile BDDK'nın birlikte yürüttüğü Ücret Komisyon İlan Formatı çalışması 2020'de yaşama geçecek. Tüketicinin korunmasıyla ilgili mevzuat gözden geçirilecek, uygulamalar da iyileştirilecek. Tüketiciden alınan ücret ve komisyonlara ilişkin bilgilerin daha açık, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir şekilde sunulması sağlanacak. Son dönemde ticari kredi başvurusunda ortaya çıkan yaklaşık 500 lira olan "Teklif Hazırlama Ücreti" gibi sürpriz masraflar çıkarılamayacak.

% 20 ARTIŞA ONAY ZORUNLU

BDDK, 20 kalem dışında herhangi bir ücret ve komisyon alınmaması için yönetmelik yayınladı. Hizmet ve ürünlerde yıllık yüzde 20'nin altındaki artışlarda müşteriye bilgi verilmesi, bu tutarın üzerindeki artışlarda da yeniden onay alınması zorunluluğu bulunuyor. Ancak bazı bankalar onay almadan yeni ürünler yaratarak müşterilerden ücret almaya başladı. BDDK yetkilileri, müşterilerin bu durumda şikâyet etmeleri gerektiğini belirtiyor.

RUSYA'NIN ALTERNATİF MESAJLAŞMA SİSTEMİ

Hedef ülke merkez bankalarıyla ödeme sistemlerinin uyumlu çalışması imkânları araştırılacak. Ticaretin güvenilirliğini güçlendirici önlemler alınacak. Bunun için Rusya'nın SWIFT'e alternatif mesajlaşma sistemine (SPFS) yönelik inceleme çalışmaları sürdürülecek. Anlık Ödeme Sistemi'nin tasarım ve yazılım geliştirme aşamaları tamamlanarak, test çalışmalarına başlanacak.

ÖDEME HİZMETLERİNDE YENİ DÖNEM

Hükümet, tüketiciyi olduğu gibi firmaları da koruyucu adımlar atmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi firmalara fırsat eşitliği sağlayan, güvenli bir finansal teknoloji ekosisteminin gelişmesine yönelik yol haritasını devreye alacak. Düzenleme Deney Alanı (Sandbox) ve Endüstri Deney Alanı ile fintek ekosistemi için mevzuat değişikliği çalışmaları yapılacak. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak. Uluslararası ticaret sisteminde kabul görecek alternatif ödeme sistemleri geliştirilmesi amacıyla ülke işbirlikleri tesis edilecek. İkili anlaşmalar yoluyla yerel para cinslerinden ticaret imkânları artırılacak.

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