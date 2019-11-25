İzmir'de CHP'li belediye başkanlarının katılımıyla “Yerel Yönetimler Reformu ve Yerel Demokrasi Buluşması” çalıştayı tamamlandı. Kılıçdaroğlu toplantının basına kapalı olan kapanış konuşmasında belediye başkanlarını uyardı. Genel Merkez'e belediyelerle ilgili 5 binden fazla şikayetin geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, başkanlara “Bize yakın sivil toplum örgütlerine değil bize mesafeli olanlara gidin” talimatı verdi. Kılıçdaroğlu, “Muhafazakar kardeşlerimize gidin. Bu kesimlerin en azından evinde bir çayını için, bizim çayımızı içsinler. Taziyeye gidin, esnafa gidin, camiye gidin” dedi. Kılıçdaroğlu'nun, başkanları, Genel Merkez'le ilişkilerinin kopuk olması nedeniyle eleştirdiği ve “Bilgi alışverişinde sıkıntı var” dediği öğrenildi. İlçe kongreleriyle ilgili olarak Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanı örgüt işine karışıyorsa hastalığa batar. Örgüt işine karışmak kadar yanlış bir iş yoktur” talimatını verdi.
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Kılıçdaroğlundan partililere talimat: Camiye gidin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'deki basın toplantısında belediye başkanlarından camiye gitmelerini istedi.
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Yorumlar
(1 )
Kutag - Allah kuluna bana ibadet et der kul haşa iplemez kılıçtaroglu oy siyasi makam için teşkilata gidin gösteriş için camiye ibadete gidin emri veriliyor Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın
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