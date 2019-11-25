Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:47 TSİ- Gündem G: Bugün 09:51 TSİ

Kılıçdaroğlundan partililere talimat: Camiye gidin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'deki basın toplantısında belediye başkanlarından camiye gitmelerini istedi.
mask

İzmir'de CHP'li belediye başkanlarının katılımıyla “Yerel Yönetimler Reformu ve Yerel Demokrasi Buluşması” çalıştayı tamamlandı. Kılıçdaroğlu toplantının basına kapalı olan kapanış konuşmasında belediye başkanlarını uyardı.  Genel Merkez'e belediyelerle ilgili 5 binden fazla şikayetin geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, başkanlara “Bize yakın sivil toplum örgütlerine değil bize mesafeli olanlara gidin” talimatı verdi. Kılıçdaroğlu, “Muhafazakar kardeşlerimize gidin. Bu kesimlerin en azından evinde bir çayını için, bizim çayımızı içsinler. Taziyeye gidin, esnafa gidin, camiye gidin” dedi. Kılıçdaroğlu'nun, başkanları, Genel Merkez'le ilişkilerinin kopuk olması nedeniyle eleştirdiği ve “Bilgi alışverişinde sıkıntı var” dediği öğrenildi. İlçe kongreleriyle ilgili olarak Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanı örgüt işine karışıyorsa hastalığa batar. Örgüt işine karışmak kadar yanlış bir iş yoktur” talimatını verdi.

Bugün 09:47 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Kutag - Allah kuluna bana ibadet et der kul haşa iplemez kılıçtaroglu oy siyasi makam için teşkilata gidin gösteriş için camiye ibadete gidin emri veriliyor Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Kasım 09:55

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Çakarlı vekiller geliyor mask
Çakarlı vekiller geliyor
Araç sahipleri dikkat! 10 ayda ceza 4,5 milyar TL mask
Araç sahipleri dikkat! 10 ayda ceza 4,5 milyar TL
İYİ Partili Filiz Kimsesiz Çocukları Kocaelispor maçına götürdü mask
İYİ Partili Filiz Kimsesiz Çocukları Kocaelispor maçına götürdü
Yüksek voltaj tüm cihazları bozdu! mask
Yüksek voltaj tüm cihazları bozdu!
Selülöz-İş Genel Başkanı Alşan Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı mask
Selülöz-İş Genel Başkanı Alşan Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı
Araç sahipleri dikkat! Cezası var... mask
Araç sahipleri dikkat! Cezası var...
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor mask
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası mask
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası
Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı! mask
Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı!
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi mask
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi
Cezaevinde kalbine yenildi mask
Cezaevinde kalbine yenildi
Turgay Kıran vefat etti mask
Turgay Kıran vefat etti

GALERİ

 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL