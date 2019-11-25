Büyükakın: “Maça gelmekten vazgeçmesinler”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaelispor’un şampiyonluktaki en yakın rakibi Esenler Erokspor’u 2-0 yenmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Kocaelispor markasıyla birlikte Kocaeli’de büyük bir değişime imza atılacağına inanıyorum. Buna başından beri inandım. Bugün taraftar da bunu gösterdi. En kısa zamanda bütün diğer sorunları çözeceğiz inşallah. Bugün buraya gelirken yolda büyük sıkıntı yaşadı vatandaşımız. Ben kendilerinden özür diliyorum. Maça gelmekten vazgeçmesinler. Yolla ilgili çözümleri de bir taraftan hızla hazırlıyoruz. En kısa zamanda bu ulaşım problemi de çözülecek” dedi.

“BÖYLE TARAFTARI OLAN SÜPER LİGDE TAKIM YOK”

“Aslında biz Kocaeli’nin gönlünden gelen seinse sadece tercüman oluyoruz” diyerek açıklamasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Diniliyoruz, insanlarımız ne istiyor. Onların dediklerine kulak veriyoruz ve sadece onların dediklerini yapıyoruz. Kentte büyük bir hava yakalandı. Kocaelispor’un bu sene bir üst lige çıkacağı konusunda herkesin inancı tam. Herkesin maça davet edilmesi konusunda bir istek vardı, taraftarlardan ve yöneticilerden bu istek geliyordu. Biz sadece taleplerine cevap verdik. Bugün burada gördük ki gerçekten Kocaelispor sevgisi bambaşka bir sevgi. Bu ligde bu stadı dolduracak başka bir takım yok, onu bırakın süper ligde benzer takım yok. Büyük takımları geride bıraktığımızda böyle bir taraftarı olan süper ligde takımlar yok” ifadelerini sarf etti.

“BELEDİYE BAŞKANI OLARAK KENDİLERİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM”

“Kocaelispor gerçekten bir marka” vurgusu da yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kocaelispor markasıyla birlikte Kocaeli de büyük bir değişime imza atılacağına inanıyorum. Buna başından beri inandım. Bugün taraftan da bunu gösterdi. En kısa zamanda bütün diğer sorunları çözeceğiz inşallah. Bugün buraya gelirken yolda büyük sıkıntı yaşadı vatandaşımız. Ben kendilerinden özür diliyorum. Maça gelmekten vazgeçmesinler. Yolla ilgili çözümleri de bir taraftan hızla hazırlıyoruz. En kısa zamanda buranın ulaşım problemi de çözülecek. Keşke maça gelmek kadar kolay olsaydı yol yapmak. Yol yapımını mümkün olan en kısa sürede yapacağız. Bugün çok büyük zorluklar yaşadı buraya gelen taraftarlarımız. Bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendilerinden özür diliyorum. En kısa zamanda buranın hem otopark ve hem de yol problemlerini çözeceğiz” şeklinde konuştu.

“İNŞALLAH BU SENE BU İŞ TAMAM”

Taraftarlara “Kocaelispor’un arkasında durmaya devam etsinler” diyerek de seslenen Başkan Büyükakın, “Kocaeli, hep birlikte Kocaelispor ile birlikte bir marka olma yolunda emin ve kararlı adımlarla ilerliyor. Bütün kenti bu davanın arkasında kenetlenmeye davet ediyorum. Buraya gelenlere de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum” dedi. ‘Takımı nasıl buldunuz ve maçı nasıl değerlendiriyorsunuz’ sorusuna ise Başkan Büyükakın, “Ben takımı birkaç maçta izleme imkânı bulamamıştım. Eskiye oranla kıyasladığım zaman çok daha iyi bir takım gördüm. Hatta zamanı da düşünen stratejik birtakım hamleler yapan, oyunu duraklatan ve hızlandıran başka bir takım vardı bugün sahada. Ben yeni hocamıza da buna katkısı olan tüm oyuncularımıza da tek tek teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bu sene bu iş tamam” diyerek sözlerini tamamladı.

GALİBİYET PRİMİNE 2 BİN TL DESTEK VERDİ

Kocaelispor’un şampiyonluktaki en yakın rakibi Esenler Erokspor’u 2-0 yenmesinin ardından sahaya inerek futbolcuların sevincine de ortak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yeşil siyahlılarla tribünlerin önünde galibiyet fotoğrafı çektirdi. Soyunma odasında futbolcuların alınan galibiyetin sevincine de ortak olan Başkan Büyükakın, futbolcuların isteği üzerine Kocaelispor Kulübü’nün açıkladığı 8 bin TL’lik galibiyet primine 2 bin TL destek vererek 10 bin TL olmasını sağladı. Kocaelisporlu futbolcular ayrıca, galibiyet sevincini kendileriyle yaşayan ve yeşil siyahlı renklere her türlü desteği veren Başkan Büyükakın’a teşekkür etmeyi de ihmal etmediler.