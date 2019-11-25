Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:08 TSİ- Gündem G: Bugün 12:36 TSİ

Çakarlı vekiller geliyor

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan ‘çakar lamba’ eski ve mevcut milletvekillerine geçiş üstünlüğü sağlayacak olan yasa teklifi Meclis’e sunuldu. Çakarlı vekillere trafik cezası yazılmayacak, kırmızı ışıkta geçebilecek.
mask

AKP Antalya Milletvekili ve eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik, mevcut milletvekilleri ile 3 bin 500 eski milletvekilinin araçlarına geçiş üstünlüğü sağlayan ve çakar lamba takabilmelerini öngören kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklif yasalaşırsa eski yeni tüm milletvekilleri ambulans, itfaiye ve polis araçları gibi, trafikte öncelikli geçiş üstünlüğünü kullanabilecek, kırmızı ışıkta geçip hız sınırını aşsalar dahi ceza yazılamayacak.

YASADAKİ O MADDE

Teklifin 44'üncü maddesine göre, Trafik Kanun'un geçiş üstünlüğünü düzenleyen 71'inci maddesine “Görev ve hizmet gerekleri  nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlar” bendi eklenecek. Bu madde, ambulanslar, yangına giden itfaiye veya polis araçları gibi kritik önemdeki araçlar için trafikte geçiş üstünlüğü sağlıyor.(Sözcü)

Bugün 10:08 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Çakarlı vekiller geliyor mask
Çakarlı vekiller geliyor
SEDAŞ uyardı... O ilçelerde elektrikler kesilecek mask
SEDAŞ uyardı... O ilçelerde elektrikler kesilecek
İYİ Partili Filiz Kimsesiz Çocukları Kocaelispor maçına götürdü mask
İYİ Partili Filiz Kimsesiz Çocukları Kocaelispor maçına götürdü
Yüksek voltaj tüm cihazları bozdu! mask
Yüksek voltaj tüm cihazları bozdu!
Selülöz-İş Genel Başkanı Alşan Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı mask
Selülöz-İş Genel Başkanı Alşan Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı
Araç sahipleri dikkat! Cezası var... mask
Araç sahipleri dikkat! Cezası var...
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor mask
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası mask
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası
Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı! mask
Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı!
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi mask
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi
Cezaevinde kalbine yenildi mask
Cezaevinde kalbine yenildi
Turgay Kıran vefat etti mask
Turgay Kıran vefat etti

GALERİ

 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL