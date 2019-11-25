64 yaşındaki suç makinesi yakayı ele verdi

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekipleri, Türkiye genelinde toplam 210 ayrı dosyadan aranan ve 15 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan 64 yaşındaki A.L.'nin Bayrampaşa'da çeşitli adreslere gelip gittiğini belirledi.

10 GÜNLÜK TAKİP SONUCU YAKALANDI

Mobil Park ekiplerine gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, şahsın kaldığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon yapılan adreslerde olmayan A.L'nin aralıklarla kullandığı başka bir adresi tespit etti. Dün sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından söz konusu adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu yakalanan Abdurrahman Latifoğlu gözaltına alınarak karakola götürüldü.

GBT DOSYASI KABARIK

Operasyon sonucu yakalanan A.L yapılan GBT sorgulamasında, 13 ayrı dosyadan faili olarak arandığı, 15 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 197 dolandırıcılık suçundan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

TÜRKİYE GENELİNDE SUÇ İŞLEMİŞ

Türkiye genelinde işlediği suçlar nedeniyle 210 ayrı dosyadan aranan ve 15 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.L Bayrampaşa’da gizlendiği evde yakalandı. Düzenlenen operasyonla yakalanan Latifoğlu’nun İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Kastamonu, Hatay, Trabzon, Isparta, Zonguldak, Erzincan, Çanakkale, Eskişehir, Uşak, Bolu, Kayseri ve Mersin olmak üzere ‘Dolandırıcılık’, ‘Yaralama’, ‘Evrakta Sahtecilik’ ve ‘Hakaret’ suçlarından toplam 210 ayrı sabıkası olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri devam eden Latifoğlu daha sonra adliyeye sevk edilecek.