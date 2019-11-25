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Barajın suyu çekilince 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı

İlimizde 1999 yılında yapılan Yuvacık Barajı’ndaki seviyenin yüzde 18’e kadar düşmesi sonrasında su altında kalan eski köprüler 20 yıl sonra ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı
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İlimize sonbahar mevsiminde beklenen yağışların henüz düşmemesi, barajlardaki doluluk oranını etkiledi. Başiskele'de bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 18’e kadar düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre Kocaeli’nin içme suyunun büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı’nda 8 milyon 959 bin metreküp olarak ölçüldü. Su seviyesinin düşmesi sonucunda, birçok bölgede baraj gölünün havzası da ortaya çıktı. 1999 yılında hizmete sunulan Yuvacık Barajı’nın yapımından önce bölgede bulunan köylere ulaşımın sağlandığı köprüler de gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 20 yıldır suyun altında bulunan eski 2 köprünün ortaya çıktığını gören vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile kaydetti. Baraj yapılmadan önceki gibi duran köprüler havadan görüntülendi.

"KÖPRÜNÜN ORTAYA ÇIKMASI AYRI BİZ GÜZELLİK YARATTI"

Su seviyesinin son yıllarda gördüğü en düşük seviyede olduğunu ifade eden Kadir Avlugan, ortaya çıkan köprüleri görmek için bölgeye geldiğini ifade ederek, “Su seviyesi hemen hemen 2 aydır sürekli düşüyor. Bugüne kadar bu seviyeye sadece bir kez düşmüştü. Şu anda da yağmurların yağmaması nedeni ile seviye bu kadar düştü. Kar ve yağmur yağmaz ise daha da düşecek. Yağmurların su seviyesi doluyken yağması, sonradan yağmaması bu duruma neden oldu. Bu su seviyesi yağmur ve karın yağması ile yükselir. Köprünün ortaya çıkması ayrı bir güzellik kattı. Her hafta gelirdim buraya. Şimdi ise bu güzelliği görmek için geldim” dedi.

 "2.2 MİLYAR DOLARA YAPILDI BORCU BİTMİYOR"

Öte yandan Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan Yuvacık Barajının kente maliyeti 2.2 milyar oldu. Yapıldığı günden itibaren borcu bitmeyen barajın borcu ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en borçlu belediyesi haline geldi. 50 milyon metreküp hacmi ile hizmet veren Yuvacık Barajı borç faizi ile 2.2 milyar dolara mal olurken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve 25 milyon metreküp su tutma hacmi olan Namazgah Barajı ise 100 milyon TL’ye inşa edildi. Hazinenin 2.2 milyar dolar ödediği Yuvacık Barajı için şimdiye kadar Büyükşehir Belediyesinden 1.4 milyar TL para kesildi. Baraj borcundan ise halen 6 milyar TL'lik bir kısım da ödenmeyi bekliyor.

Bugün 10:34 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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