Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, bu anlamlı gün nedeniyle öğretmenleri ziyaret etti, yaptırdığı özel pastayla kutlamaya ortak oldu. Öğretmenlik mesleğinin ne kadar önemli ve değerli olduğundan bahseden Korkmaz, pasta sürpriziyle sınırlı kalmayıp tüm öğretmenler için haftaya Kapadokya gezisi düzenledi.
Montessori Anaokulu Müdürü Zeynep Emiroğlu ve görevli öğretmenlerin kutlamasında Bilgi Köprüsü Genel Koordinatörü Beyhan Gürsoy da hazır bulundu.
Bugün 11:03 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 11:07 TSİ
Bilgi Köprüsü Montessori öğretmenlerine Kapadokya sürprizi
Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu, Öğretmenler Günü dolayısıyla bünyesindeki öğretmenlere Kapadokya gezisi düzenledi.
Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, bu anlamlı gün nedeniyle öğretmenleri ziyaret etti, yaptırdığı özel pastayla kutlamaya ortak oldu. Öğretmenlik mesleğinin ne kadar önemli ve değerli olduğundan bahseden Korkmaz, pasta sürpriziyle sınırlı kalmayıp tüm öğretmenler için haftaya Kapadokya gezisi düzenledi.
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