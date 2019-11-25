Bilgi Köprüsü Montessori öğretmenlerine Kapadokya sürprizi

Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, bu anlamlı gün nedeniyle öğretmenleri ziyaret etti, yaptırdığı özel pastayla kutlamaya ortak oldu. Öğretmenlik mesleğinin ne kadar önemli ve değerli olduğundan bahseden Korkmaz, pasta sürpriziyle sınırlı kalmayıp tüm öğretmenler için haftaya Kapadokya gezisi düzenledi.

Montessori Anaokulu Müdürü Zeynep Emiroğlu ve görevli öğretmenlerin kutlamasında Bilgi Köprüsü Genel Koordinatörü Beyhan Gürsoy da hazır bulundu.