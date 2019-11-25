Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Manolya Parkı'nda U.D. ile ablasının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Fesih Karasungur (22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.D. Karasungur'u bıçakla yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karasungur, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karasungur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan U.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Ablasının erkek arkadaşını öldüren genç yakalandı
Gebze'de, ablasının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişiyi bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki genç gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz