AKP'de eş dost delege olamayacak!

28 Kasım -15 Aralık tarihleri arasında delege seçimleriyle 7. Olağan Büyük Kongresi için süreci hızlandıracak olan AKP, 2020 sonu itibarıyla ise tüm Türkiye’de il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak Kongre süreçlerinde yeni yönetim kademelerin belirlenmesinde 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen seçim sonuçları etkili olacak.

"DERS ÇIKARMAMIZ ŞART"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “2018 ve 2019 seçimlerinin sonuçlarını sandık sandık, mahalle mahalle, ilçe ilçe tetkik ederek gereken dersleri çıkarmamız şart” talimatı sonrasında çalışmalar yoğunlaşmıştı. Oy oranı düşen, milletvekili ve belediye başkanı sayısı azalan seçim bölgelerinde bunun nedenleri incelenecek. Yapılan çalışma sonucunda, oy oranlarının düşmesinde sorumluluğu olan teşkilatlar yeni kadrolarla güçlendirilecek

“EŞ DOST DELEGE YAZILMASIN İSTİYORUZ”

Kongrelerde yüzde 30’luk genç ve kadın kotası da muhafaza edilecek. AKP kaynakları, delege kriterleri ile ilgili şunları söyledi: “Mahalle başkanlarından, eski yönetimlerde bulunanlardan, kuruluştan beri bulunanlardan, sivil toplumdan olanlara özen göstereceğiz. Eş dost delege yazılmasın istiyoruz. Eğer o delegeler kriterlere uygun olmazsa delegeliğini iptal ederiz. Delege mümkün olduğu kadar kucaklayıcı olsun istiyoruz. Delege seçimi ciddi katılımlarla yapılsın hedefliyoruz.”