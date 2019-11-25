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Kocaeli'de 216 firma eleman arıyor

İŞKUR, Kocaeli'deki 216 firmanın açık iş ilanlarını yayınladı.
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Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Kocaeli'deki açık iş ilanlarını yayınladı. Kocaeli'de 216 firma personel arıyor.

İş ilanlarını görüntülemek için buraya tıklayın
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