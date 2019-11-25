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KOTO, Özel Hastaneler Sektörü 2. İstişare Toplantısı’nı gerçekleştirdi

Kocaeli Ticaret Odası 11. Meslek Komitesi bünyesinde yer alan Özel Hastaneler Sektörü 2. İstişare Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Toplantıda, özel hastanelerin ortak çalışma yapabilecekleri konular ele alındı.
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Kocaeli Ticaret Odası 11. Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sektörü İstişare Toplantısı’nın 2.’sini gerçekleştirdi. KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in 11. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi Veysel Besnili ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıya, sağlık kurumlarının üst düzey yöneticileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Gezer, sektördeki sorunlar ortak akıl tekniğiyle çözülene kadar toplantılara devam edeceklerini ifade ederek, “İlimizde sağlık sektörünün gelişmesi ve sorunlarının çözülmesi de ancak sizlerin birlikteliğiyle mümkün olacaktır” dedi.

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Toplantıda şu konular ele alındı; “Hemşire Stajyer”, Tıbbi Atık” ve “Tüketici Mahkemeleri” konularında Kocaeli Valiliği ile görüşmeler, ameliyat açılış ücretlerinin belirlenmesinde diğer özel hastanelerle belirli standart ve ücretlendirmenin sağlanması, şehir hastanesinin açılması, hastanelerin birlik kurması, Radyoloji”, Laboratuvar”, “Personel Servisi”, “İlaç”, “Sarf”, “Nitelikli Personel” alanlarında özel hastaneler ile işbirliği kurulması için çalışmalar yapılması, doktorların muayeneciliğe dönmesi, İlaçlara ve medikal malzemelere gelen zamlar, Kalifiye eleman bulmakta yaşanan zorluklar, Tamamlayıcı özel sağlık sigortası, Özel hastaneler arasında çalışma gruplarının oluşturulması.

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