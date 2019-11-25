İzmit Saat Kulesi kadınlar için turuncu yandı

İzmit Belediyesi önemli farkındalık günlerinde olduğu gibi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, İzmit’in tarihi sembollerinden biri olan İzmit Saat Kulesi farkındalık yaratmak amacıyla turuncu renklerle aydınlatıldı.
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ
1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı ile 25 Kasım günü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ilan edildi. Bu kapsamda her yıl 25 Kasım tarihinde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinlikleri gerçekleştiriliyor.
ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ, YAPMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ
Kadın hakları konusunda oldukça hassas olan ve bu konuda her zaman kadınlara desteğini sonuna kadar veren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle kadınlarımıza yapılan şiddeti bir kez daha kınıyoruz. Bu vahşetin önüne geçmek ve kadınlarımızın şiddete maruz kalmalarını engellemek amacıyla İzmit Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz