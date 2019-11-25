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İzmit Saat Kulesi kadınlar için turuncu yandı

Gerçekleştirdiği farkındalık etkinlikleriyle toplamda dikkat çekmeye büyük önem veren İzmit Belediyesi son olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İzmit’in sembolü saat kulesini turuncu ışıklarla donatarak “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” dedi.
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İzmit Belediyesi önemli farkındalık günlerinde olduğu gibi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, İzmit’in tarihi sembollerinden biri olan İzmit Saat Kulesi farkındalık yaratmak amacıyla turuncu renklerle aydınlatıldı.  

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ

1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı ile 25 Kasım günü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ilan edildi. Bu kapsamda her yıl 25 Kasım tarihinde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ, YAPMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ 

Kadın hakları konusunda oldukça hassas olan ve bu konuda her zaman kadınlara desteğini sonuna kadar veren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle kadınlarımıza yapılan şiddeti bir kez daha kınıyoruz. Bu vahşetin önüne geçmek ve kadınlarımızın şiddete maruz kalmalarını engellemek amacıyla İzmit Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.   

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